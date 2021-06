PROHLÁŠENÍ po závodě: Proč Hamilton chyboval a radost na pódiu v Baku

RED BULL

Sergio Pérez, 1. místo

V Baku je to obvykle pěkně šílené. Musím politovat Maxe, bylo by úžasné získat pro tým double, ale nakonec to byl pro nás fantastický den. Byli jsme blízko odstoupení, ale naštěstí jsme dokázali dojet do cíle. Je to rozhodně velké povzbuzení mé sebejistoty.

CHECO: “I’m so, so happy for today. Normally Baku is pretty crazy.



"I'm very sorry for Max because he did an incredible race. He really deserved the win"

Max Verstappen, nedokončil

Necítil jsem nic, až najednou pneumatika odešla a já jel doprava. Nebyl to příjemný náraz a je to celkem nebezpečné místo, kde by pneumatika mohla prasknout v té rychlosti. Ztratili jsme hodně bodů a mohl jsem navíc získat větší náskok v šampionátu, takže když se stane něco podobného, zvlášť ke konci závodu, je to velmi frustrující. Mercedes bude na normálních okruzích velmi silný, na městských se jim úplně nedařilo, což bylo vidět i v Barceloně, v závodě jsou mega rychlí. Máme se stále v čem zlepšovat a musíme na tom pracovat, protože i když to neříkají vždy, mají velmi dobré auto. Je to škoda, ale nenaděláme s tím nic. Stále vedu šampionát, i když jsem chtěl navýšit náskok, ale je fakt, že po tom nárazu do zdi jsem nečekal, že by to tak na konci dne mohlo být.

Not much more to say at this time other than we'll keep pushing until the end

Christian Horner, šéf týmu

To bylo jako na horské dráze! Myslím, že jsme dnes zažili snad všechny emoce. Pět kol do cíle jsme měli první double od roku 2016 a potom ztratit Maxe ve vedení, to bylo zdrcující. Potom byla červená vlajka, báli jsme se o Sergia a jeho hydrauliku, nebyli jsme si jistí, že dojede do cíle. Naštěstí to zvládl a Lewis udělal chybu a my tak máme stále vedení v tabulkách a Checo se posunul na třetí místo. Pro Maxe to bylo frustrující, ale Checova první výhra za tým je skvělá. Byl celý víkend nesmírně rychlý a je to pro tým povzbuzení vidět ho na stupni nejvyšším. A také byl na pódiu Pierre... Ale tuto výhru chceme věnovat Mansourovi Ojjehovi. A díky celému týmu a našim partnerům.



ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 2. místo

To vítězství znamená samozřejmě strašně moc, byl to pro nás těžký start, ale tohle byl skvělý závod a měli jsme dobrou rychlost, což bylo klíčové. Měl jsem dobrý start a získal pár pozic, šetřil jsem pneumatiky a když všichni zajeli do boxů, měl jsem dobrou rychlost a zvládl se dostat před pár aut, myslím, že při nejmenším Yukiho. Restart pro mě zafungoval úžasně, získal jsem tam další dvě pozice. Ale buďme upřímní, měl jsem samozřejmě novější pneumatiky a to pomohlo je zahřát. Takže to byl skvělý den a jsem naprosto nadšený. Je skvělé získat pódium a nečekali jsme to, ani v pátek by nás to nenapadlo, ztráceli jsme a ani včera to nešlo jako na drátkách, ale dnes jsme to zvládli.

SEB: "This is a great day! This means a great deal. I'm over the moon, we did not expect a podium when we came here"

Lance Stroll, nedokončil

Jsem frustrovaný, protože jsem nedojel do cíle, ale jsem v pořádku. Měli jsme blízko k zisku bodů, protože jsme jeli delší stint a dostali se před dost aut. To se ukázalo jako správná volba, že jsme odstartovali na tvrdé, protože jsme měli dobrou rychlost. Nejsem si jistý, co se stalo, ale dostal jsem hodiny, nevím proč, nic nenasvědčovalo potížím, musíme se na to podívat. Byl to náročný víkend, ale je tu spousta pozitiv, jako naše rychlost a Sebastianovo druhé místo! Moc gratuluji celému týmu!

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Lance nedojel a ne svojí vinou. Přitom do té doby se mu vedlo velmi dobře. Brzy byl na bodech a jeho strategie fungovala, jel skvěle. Ale pneumatika to potom vše ukončila. Prošetřujeme příčinu nehody spolu s Pirelli. Sebastian jel skvěle, posouval se. Po safety caru to zvládl na výbornou a předjel Gaslyho na čtvrté. Když odstoupil Max, byl třetí a když Hamiltonovi po restartu nefungovaly brzdy... Je to úžasný výsledek, první pódium pro Aston Martin. Jednoduše dnes Lance i Sebastian ukázali, že máme rychlost bojovat na čele středu pole a lépe. A to je naším cílem do dalších závodů.



ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 3. místo

Neuvěřitelný víkend, třetí trénink na špici, čtvrté místo v kvalifikaci a dnes pódium! Jsem tak šťastný i za naše lidi, je to skvělý výsledek. Po celý závod se mi dařilo držet se kluků přede mnou, ale v polovině závodu jsem měl velké problémy s motorem. Na rovinkách jsem ztrácel hodně výkonu a proto mě Seb dokázal poměrně snadno překonat. Například oproti Jukimu to bylo dost velký rozdíl. Takže mi kluci dali nějaké instrukce ohledně spínačů a pokusili jsme se omezit škody.

V druhém sektoru jsem byl dost rychlý, ale rovinka byla velkým problémem. Když mě Seb míjel, neměl jsem se jak bránit. V posledních dvou kolech jsem věděl, že ať udělám cokoli, Charles Leclerc na mě zaútočí. To se také stalo. Takže jsem se zařadil za něj a před první zatáčkou byl zase vpředu. Ve třetí se dostal na mou úroveň, takže jsem šel hodně pozdě na brzdy. Při každém brzdění jsem si nebyl jistý, jestli auto vůbec zastavím, ale musel jsem do toho jít, když jsem chtěl pódium. Riskoval jsem všechno, ale zjevně to stálo za to. Byl to tvrdý, ale férový souboj, přesně tak se mi to líbí. Vůz byl celý víkend neuvěřitelný, cítil jsem se v něm opravdu dobře, jsem rád, že tým mohu odměnit pódiem.

Teď musíme analyzovat úspěchy a přenést je do Francie, abychom mohli poznatky využít. Je to moje domácí Grand Prix, takže tam opravdu chci uspět, ale prozatím je na oslavy dost času - Red Bull už je asi začal, ale myslím, že dnes večer je doženeme.

PIERRE: "Super intense last two laps. The car has been incredible all weekend. It feels incredible to get that podium. All in all a fantastic job [by the team]"

Juki Cunoda, 7. místo

Konečný výsledek cítím jako určité zklamání, protože si myslím, že rychlost vozu byla tento týden opravdu hodně dobrá. Start se mi povedl a myslím, že až do červené vlajky jsem odváděl dobrý výkon. Bohužel v oněch dvou kolech jsem ztratil dvě místa - nejsem si jistý, jestli jsem mohl udělat něco jinak, dnes večer chci všechno rozebrat, abych všemu lépe porozuměl. Sedmé místo přesto znamená pro tým důležité body. Chci poblahopřát Pierrovi k pódiu, tým si ho opravdu zasloužil, je to skvělý výsledek.

Franz Tost, vedoucí týmu

Senzační závod od samotného začátku! Chci především poblahopřát Red Bullu, Hondě a Pérezovi, bylo to fantastické vítězství. Bohužel Max, podle mého názoru nejrychlejší muž na trati, ztratil v samotném závěru velký závod. Důležité je, že stále vede šampionát.

Pokud jde o nás, Pierre měl výborné výchozí místo a Juki si rovněž vedl dobře. Oba zvládli dobře start, Pierre dlouho bránil čtvrté místo přes jisté potíže s pohonnou jednotkou, ale bohužel se dost zdržel za Strollem a to umožnilo Vettelovi jej dohnat a při zastávce v boxech překonat. Po restartu Pierre na měkkých zvládl výborně manévr s Leclercem a uhájil třetí příčku. Je to neuvěřitelný výsledek a tím i Pierre si ho zaslouží, protože jsme zde byli opravdu hodně konkurenceschopní už od prvního tréninku.

Juki v prvním kole propadl za Alonsa, ale později si vzal svou pozici zpět. Restartoval ze šestého místa, ale během oněch dvou kol ztratil dvě pozice. Přesto dosáhl fantastického umístění a pro tým vyjel několik cenných bodů, takže v Poháru konstruktérů jsme nyní na pátém místě. Kluci dnes po všech stránkách, od zastávek v boxech až po strategii, odvedli skvělou práci a výsledek jim po zásluze patří.



FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Než jsme dojeli do Baku, čtvrté místo jsme tak nějak mohli očekávat. První překvapení byla pole position. Druhé byla dnešní rychlost soupeřů ze středu pole. I přes start v čele jsme věděli, že nás mohou předjet auta dvou předních týmů. A to se také stalo. Po první zastávce jsem se snažil udělat maximum. Po restartu jsem zablokoval kola a to byla nejnáročnější část závodu. Myslel jsem, že s poškozenými pneumatikami to do cíle nezvládnu. Potom přišla červená vlajka a myslel jsem na pódium. Ale bohužel to nevyšlo. Seb odvedl skvělou práci a gratuluji. To samé Pierre, byl to těžký souboj. My se dál budeme snažit a jdeme správným směrem.

Carlos Sainz, 8. místo

Nebyl to závod, ve který jsem doufal. Neměl jsem z auta stejný pocit jako po zbytek víkendu a když jsem měl chladné pneumatiky (po startu, restartu či přezut) hodně jsem se trápil. Byly z toho chyby a nakonec jsem se dostal na body, ale s výsledkem nejsem spokojen. Musíme pochopit původ těch potíží a zlepšit to, abychom ve Francii byli silnější.

Matteo Binotto, šéf týmu

Byl to těžký závod a nešel podle očekávání po včerejší kvalifikaci. Víme, že abychom dostáli našich cílů, musíme nejen zlepšit vůz, ale také odvést perfektní práci a to v každém směru a to dnes nebyl ten případ. Pozitivní je, že jsme získali pole position, jsme třetí mezi konstruktéry a rozdíly jsou malé. I tak se ale musíme posunout a vnímat to jako motivaci pro další zlepšení.



MCLAREN

Lando Norris, 5. místo

Jsem spokojen. Nejlepší, co jsem mohl zvládnout. Byl to dlouhý závod a těžko se předjíždělo. Bylo tam pár nehod, což nám pomohlo získat pár míst. A potom jsem dvě auta předjel po restartu, což bylo skvělé. Myslím, že to bylo dobré po tom špatném prvním kole. Tam jsem měl smůlu. Ale získali jsme dost bodů. A na závěr chci kondolovat rodině Mansoura Ojjeha. Tento výsledek je pro něj!

Yeaaah. Happy. Not a lot more we could have done. P5 is still decent.

Daniel Ricciardo, 9. místo

Byly tam momenty, kdy jsem doufal, že se něco stane a bude to napínavější. A najednou se to stalo! Bylo tam pár pozitivních chvil, ale také náročných. Po restartu jsem měl dobrý odraz, ale neměl jsem moc místo a nemohl jsem toho moc udělat. Chci také zavzpomínat na Mansoura a kondolovat Kathy a jeho rodině. Pro McLaren a celý sport byl velkou osobností a bude chybět.

Andreas Seidl, šéf týmu

Myšlenky jsou dnes s rodinou Mansoura Ojjeha po smutné zprávě o jeho smrti. Dnes jsme závodili na jeho počest. Při našich startovních pozicích jsme chtěli zabojovat a získat pár míst, abychom neztratili příliš vůči soupeřům. A v tomto směru z Baku odjíždíme spokojeni. Zvládli jsme to a získali slušné pozice v závodě plném incidentů. Díky všem v týmu. Musíme vše zanalyzovat a cílem je být ve Francii silnější v sobotu, abychom si ulehčili neděli.



ALPINE

Fernando Alonso, 6. místo

Jsem šťastný - obzvláště za tým. Víkend byl pro nás složitý, proto je fajn, že si z něj odvážíme několik dobrých bodů Zejména poslední kola závodu byla zábavná, snažili jsme se zaútočit a získat několik pozic. Celkově nám ale v závodě trochu chybělo tempo, takže se na to podíváme. Snad se ve Francii posuneme správným směrem.

Esteban Ocon, nedokončil

Začátek závodu se mi povedl, byl jsem před McLareny a bojoval s těmi kolem nás. Jenže pak jsme ztratili tlak a já musel odstoupit velmi brzy, což je škoda. Auto mělo potenciál na nejlepší desítku, což dnes Fernando ukázal. Těším se na domácí GP Francie, vždy je skvělé, když tam mohu závodit.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Závod pro nás nezačal dobře, Esteban musel brzy odstoupit kvůli problémům s motorem a Fernando neměl tempo, což musíme pochopit. Celkově to ale bylo vzrušující odpoledne. Jsme hlavně rádi, že dva piloti, kteří tvrdě havarovali, jsou v pořádku. V závěru dokázal Fernando skvěle získat čtyři pozice, což je pro všechny odměnou za jejich tvrdou práci. Před Francií se musíme dostat zpět do formy.



ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 10. místo

Během mého závodu se toho do posledních dvou kol moc nestalo, takže je dobré získat alespoň bod. Předjíždění se tu ukázalo jako překvapivě obtížné, relativně snadno jsme dohnali vozy před námi, ale nedokázali je překonat. Restart po červené vlajce byl hodně hektický, mohli jsme dopadnout lépe, ale také se to všechno mohlo pokazit. Nemyslím si, že bychom nakonec mohli dokázat něco lepšího.

Antonio Giovinazzi, 11. místo

Podařilo se mi hodně dobře odstartovat, takže jsem se záhy mohl zapojit do boje o body. Nebyl to snadný závod, měl jsem jisté potíže s brzdami, což na takové trati není ideální, ale rychlost jsem měl pořád dobrou. Zastavili jsme dříve, abychom zkusili undercut na některé naše soupeře, pak byl až do červené vlajky klid. Při restartu jsem získal několik pozic, ale ve druhé zatáčce jsem se lehce "setkal" s Ricciardem a můj vůz přešel do režimu anti-stall. Myslím, že jsme ze závodu vytěžili všechno, co bylo možné, zejména v poslední části, nakonec jsme skončili blízko bodů. Dnes se toho událo opravdu hodně, byl to docela šílený závod, ale musíme být šťastní, že Kimi vydoloval další bod, už druhý v řadě pro náš tým.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Může nás těšit, že jsme získali další bod, zvláště když jsme od začátku do konce předváděli s oběma vozy dobré tempo. Začínali jsme daleko od ideálních pozic, ale všichni v týmu odvedli dobrou práci a ta nám umožnila až do posledních kol bojovat o body. Skončit v první desítce je odměna za čistou jízdu, strategie umožnila oběma pilotům bojovat o pozice, zvládli jsme dobře i zastávky. Při restartu jsme museli jednat chytře, protože všichni riskovali, ale nakonec se nám podařilo získat cenný bod. Opět jsme ukázali pokrok, opravňující nás pravidelně bojovat o první desítku, ale pořád je co zlepšovat. Jsme si stále jistější a posledních pár závodů nás opravdu povzbudilo, takže můžeme nadále stoupat k našemu cíli.



MERCEDES

Valtteri Bottas, 12. místo

Dnes stejně jako po celý víkend mi chyběla rychlost a těžko chápu proč. Jedním z problému byla teplota pneumatik, s tím jsem se opravdu hodně potýkal. U tvrdých pneumatik trvalo zahřátí asi 10 kol a po restartu jsem měl zadní pneumatiky úplně studené. Snažil jsem se a dělal maximum, ale auto tento víkend prostě nebylo pro mě. Musíme se na to podívat a pochopit proč, a rychle se toho zbavit.

Lewis Hamilton, 15. místo

Je to nešťastná, pokořující skutečnost a opravdu lituji celý tým. Snažil se, abychom se dostali zpět na obvyklé pozice, na nichž jsme dnes byli - v pátek jsme byli dokonce mimo první desítku, a po tvrdé práci celého týmu se dostali zpět. Po restartu jsem musel udělat chybu při manipulaci s tlačítkem, které používáme v režimu safety caru k pomoci ohřevu brzd. Myslím, že při restartu, když se ke mně blížil Checo Pérez, jsem na spínač kliknul a ten v zásadě "vypnul" brzdy, takže jsem jel rovně. Ale opravdu netuším, jestli jsem se ho dotkl.

Je to jeden z nejtěžších okamžiků, který jsem prožil - v jednu chvíli jsme měli všechny dostupné body a v následující ani jeden. Je to velmi těžké přijmout, musím se omluvit všem ženám a mužům v týmu, kteří tak tvrdě pracovali, abychom získali body, ale určitě se sebereme vrátíme se zase o něco silnější. Celý víkend jsme tak tvrdě pracovali, abychom se vrátili na vrchol TOP 10, vypadalo to dobře. Ze všech sil jsem usiloval o vedení, bojoval tak tvrdě, jak to jenom šlo.

Toto Wolff, šéf týmu

V Monaku a tady jsme neměli konkurenceschopné auto - tečka. Máme zásadní problémy - nedokážeme se dostat do správného "okna" pro práci s pneumatikami. Deficit je nám znám, víme o našich mezerách, musíme je prostě překonat. Nepochybuji o tom, že jsme týmem, který je dostatečně silný a také zdravě naštvaný - tento hněv proměníme v pozitivní formu a vrátíme se nazpátek dostatečně silní. Lewisovu záležitost bych chybou nenazval. Dotkl se tlačítka a vyvážení brzd se změnilo - auto jelo stále rovně a nebrzdilo. Řekl bych, že to byl problém s prsty...

From to 🤩 to 😱 in seconds. It's been an emotional rollercoaster this weekend, Team.



HAAS

Mick Schumacher, 13. místo

Myslím, že to bylo pro všechny těžké. Degradace pneumatik se zdála být rychlejší než jsme čekali. Udělali jsme další zastávku v boxech, abychom mohli přejít na směs C5 (nejměkčí), což bylo dobré, ale pak přišla červená vlajka. Rozhodně to nebylo snadné, ale byli jsme blízko bodům - jednalo se o typ závodu, které musíme jasně využít ve svůj prospěch a setrvat na trati. Dokázali jsme to, bojovali jsme, vidíme už malé světélko na konci tunelu.

Nikita Mazepin, 14. místo

Samotný závod nebyl špatný. Byl trochu otravný, protože určité okolnosti nás přiměly klesat v pořadí - ale rychlost tu byla. Proběhly nějaké experimenty, protože jsem hned od počátku měl potíže s přehřívajícími se brzdami. Musel jsem změnit režim a kvůli této změně jsem měl větší náchylnost k zablokování kol. Málem jsem v zatáčce 4 najel do zdi, což mě stálo hodně času. Závod po restartu poněkud ožil. Hlavní věc je, že jsem po souboji s týmovým kolegou na cílové rovince ztratil pozici, ale i tak si myslím, že konečná pozice vypadá dobře. Samozřejmě je důsledkem některých neočekávaných událostí ostatních pilotů, díky nimž jsme ony příčky získali. Celkově si odvážím pozitivní dojem.

Günther Steiner, generální ředitel

Je zřejmé, že závod to byl hodně vzrušující po všech stránkách. Nakonec jsme tu dosáhli nejlepšího výsledku v probíhající sezóně, za všechny jsem za něj rád. Nacházíme se totiž v situaci, kdy je dosažení takového výsledku hodně obtížné. Všichni opravdu tvrdě pracovali a díky tomu se to podařilo. Na rovince došlo k nepříjemné situaci, kterou jsme museli řešit, ale vyříkali jsme si to, je to v pořádku a pokračujeme dál.



WILLIAMS

Nicholas Latifi, 16. místo

Jel jsem dnes vlastně takový osamělý závod. Před červenou vlajkou jsme zvolili strategii jedno zastávky, dělal jsem to, co bylo potřeba, abych pneumatiky dokázal šetřit. Nakonec to bylo bezvýsledné, což je škoda, protože jsem měl celý víkend dojem, že jsem jezdil opravdu dobře. Jsou tu ještě pořád určité rezervy, v nichž musíme být důraznější, takže celý dojem z víkendu je poněkud nešťastný.

George Russell, 17. místo

Bohužel jsem měl problém s převodovkou, takže jsem ještě před restartem závěrečné fáze musel odstoupit. Blížil jsem se na startovní rošt a najednou jsem neměl žádný výkon, což je po takovém očekávání před závěrečnými dvěma koly zvlášť velké zklamání. Tohle by se nemělo stávat, i když i to je závodění. Než odtud odjedeme, je třeba všechno zanalyzovat.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidla

Byl to rušný závod a během příštího týdne toho musíme hodně zvládnout. Baku obvykle takový typ Grand Prix přináší, dnešek nebyl výjimkou. George nakonec nemohl nastoupit k restartu kvůli podezření na potíže s převodovkou; předchozí chyba v komunikaci s Nicholasem znamenala, že po závodě dostal časovou penalizaci.

U George jsme zkoušeli odlišnou strategii, abychom mu poskytli prostor a příležitost zaútočit na auta vpředu. Bohužel na středně tvrdé směsi nedokázal dosáhnout patřičného pokroku, přestože auto se chovalo s ohledem na podmínky dobře. Když po prvním výjezdu SC zastavil pro nové pneumatiky, jeho soupeři se potýkali se staršími gumami, bohužel druhá nehoda a následné zastavení závodu umožnilo všem soupeřům nazout novou směs k závěrečnému sprintu, takže naše výhoda byla ta tam.