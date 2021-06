Ve druhém tréninku Red Bully před Ferrari

Také druhý trénink přinesl v Baku prakticky letní počasí. A tak bylo na trati hned od jeho začátku patřičně rušno. Hned v prvním měřeném kole chybovali Valtteri Bottas a Lando Norris, kteří vyjeli z tratě do únikové zóny. Sebastian Vettel se pro změnu roztočil.

Po deseti minutách se do čela dostal Leclerc (1:43,210). Následovali Gasly, Verstappen a Alonso. Před Monačana se o chvíli později vyšvihl Sainz (1:43,162). Výlet mimo trať mezitím předvedli Mazepin a Latifi. Navíc Latifimu v důlsledku chyby zhasl motor, což vyústilo v potřebu odklidit jeho vůz. V Baku proto zavlály červené vlajky.

Po restartování druhého tréninku nazuli oba jezdci Ferrari nejměkčí pneumatiky. Lepší čas zajel Sainz (1:42,243). Leclerc ztrácel na svého parťáka 0,193 sekundy. Monačan měl o minutku později rozjeté nejrychlejší kolo, ale chyboval a skončil v bariéře. Urazil si přední křídlo, nicméně do boxů odjel pilot Ferrari sám.

