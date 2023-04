Napínavou kvalifikaci v Baku ovládl Leclerc

Kvalifikace začala v ulicích Baku pořádně zostra. O první červené vlajky se postaral Nyck de Vries, který skončil v bariéře. A nebyl jediný. Totéž se v uvozovkách povedlo Pierre Gaslymu, který taktéž havaroval. To všechno v rámci Q1. I kvůli tomu neměl Carlos Sainz sedm minut před koncem prvního kvalifikačního segmentu na svém kontě ani jeden měřený čas.

V závěru Q1 vypadli Zhou, Magnussen, Hulkenberg, Gasly a de Vries.

Do Q2 vkročili nejlépe jezdci Red Bullu, 85 setin sekundy za nimi byl třetí Leclerc. Po úvodních pokusech by se do Q3 neprobojovali Albon, Piastri, Bottas, Sargeant a Norris. Jenže závěrečná měřená kola pořadím ještě zamíchala. Do Q3 nakonec neproklouzli Russell, Ocon, Albon, Bottas a Sargeant.

Q3 nabídla excelentní bitvu. Nejlépe z ní nakonec vyšel Charles Leclerc, který zajel nejrychlejší čas a do nedělního závodu tak odstartuje jako první. Druhá příčka bude patřit Maxi Verstappenovi, třetí Sergiu Pérezovi a čtvrtá Carlosi Sainzovi.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) 1. Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:40,203 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:40,391 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:40,495 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:41,016 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:41,177 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:41,253 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:41,281 8. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:41,581 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:41,611 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:41,611 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:41,654 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:41,798 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:41,818 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:42,259 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:42,395 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:42,642 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:42,755 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:43,417 19. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:44,853 20. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:55,282

