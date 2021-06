Ferrari stále ve formě, v 1. tréninku v Baku je těsně předčil pouze Verstappen

Na týmy čekalo v 1. tréninku letní počasí s teplotami dosahujícími 27 °C, trať slunce rozehřívalo na 48 °C, předpověď žádné přeháňky neočekávala. Pirelli přivezlo do Ázerbájdžánu ty nejměkčí pneumatik ze své nabídky: směsi C3 - C5.

Před týdnem v Monaku svými výkony zaujalo Ferrari, které dominovalo v kvalifikaci, tentokrát však její vítěz a smolař zároveň (po havárii a skrytém poškození musel v neděli odstoupit před startem) Charles Leclerc očekává "návrat do reality. Je tam mnohem více rychlých pasáží, spousta rovinek... takže se žel budeme více trápit. Pokud jde o konkurenceschopnost, tak na tom budeme tak, jako před Monakem. To bylo výjimkou."

Do tréninku jako první vyrazil Pérez s Oconem a Schumacherem. Většina pilotů ihned zamířila do letmých kol, čelo po prvních pokusech ovládly rudé vozy (Sainz 1:46,706; Leclerc 1:47,701) před McLareny (Ricciardo 1:48,304; Norris 1:49,128), od nichž se díky efektivní aerodynamice tento víkend očekávají slušnější výsledky.

Sainz například v Monaku označil Norrise za favorita na vítězství, čímž svého kamaráda chtěl spíše dostat pod tlak. Ten však včera řekl, že sice jsou optimističtí, ale nebudou předvádět nic zas tak "výjimečného nebo nečekaného... nebudeme rychlejší než Mercedes nebo Red Bull."

Velkým tématem jsou flexibilní křídla, na které si chce FIA pomocí přísnějších testů posvítit od příštího podniku. To se některým stájím nelíbí, Mercedes s McLarenem uvažují o protestu, pokud se u soupeřů budou prohýbat tak, jak jsme to viděli v Barceloně.

Všechny křídla v Baku jsou označena žlutými tečkami, aby se jejich flexibilita dala na záběrech z kamer lépe kvantifikovat. Red Bull má stejný profil křídla jako v Barceloně, ovšem s jinými bočnicemi - ty právě mají na starosti to, jak moc se ohýbá.

Po čtvrt hodince do čela vystřelil Hamilton s Mercedesem na měkkých pneumatikách (1:45,112), Norris na něj ztrácel půl sekundy (1:45,637), Ferrari držela 3. a 4. příčku před pátým Ricciardem (1:45,747), jenž se stále sžívá s oranžovým vozem, Verstappen zaostával o více než 1,1 sekundy.

Hamilton vpředu ubíral ze svého nejlepšího času (1:43,893), za záda se mu po 20 min dostal na středně-tvrdé směsi Verstappen (1:44,098), který před ním vede šampionát jezdců po strategickém fiasku Mercedesu v Monaku. Red Bull má navrch také v šampionátu konstruktérů, byť jde o jediný bod.

Konkurenceschopné časy v polovině tréninku předvedli Gasly (1:45,182) s Russellem (1:45,452) a Alonsem (1:45,619), což odpovídalo čtvrté až šesté pozici před oběma Ferrari. Trať i piloti však nadále zrychlovali: Leclerc (1:43,921) se dostal 28 tisícin za Hamiltona, Norrisovi (1:43,996) scházela desetinka.

Big spin for Lando Norris 😮



He ends up facing the wrong way at Turn 16 but no damage done, it seems#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/hGu5knbqmT — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

To, že by Ázerbájdžán mohl McLarenu opravdu sedět, ukázal Ricciardo na měkkých pneumatikách 25 min před koncem, když Hamiltona dokonce překonal - 1:43,732 min. Těžko však říct, kolik měl paliva a jak výkonný mód motoru použil. Tým by nicméně v prvním tréninku sotva sáhl po nějakém extrému, aby zapůsobil.

Norris měl po rekordech v prvních dvou sektorech našlápnuto k ještě lepšímu kolu, jenže v posledním sektoru dostal smyk v 16. zatáčce - naštěstí se na široké trati vyhnul kontaktu se svodidly a bez poškození zamířil do boxů. Chybu hned poté vyrobil také Hamilton, jenž byl v 1. sektoru ještě rychlejší - v 15. zatáčce nedobrzdil, a tak musel vzít zavděk únikovou uličkou a vycouvat zpět. O chvíli později totéž zopakoval Gasly.

Nabízené příležitosti se chopili piloti Ferrari, kteří na měkkých směsích znovu opanovali první dvě příčky - Leclerc (1:43,227) o 3 desetinky předčil Sainze (1:43,521).

Deset minut před koncem první místo vybojoval Verstappen (1:43,184) po rekordu v 1. sektoru, v ostatních mírně ztrácel. Na Ferrari přesto najel 43 tisícin sekundy, byť si stěžoval i na zdržování Mazepinem: "Neuvěřitelné! Neuvěřitelné! Zůstává přede mnou a kličkuje!" Jeho týmový kolega Pérez byl čtvrtý (1:43,630).

Holanďana již nikdo nepředstihl, za ním skončil Leclerc se Sainzem, kterým to po Monaku dál výtečně šlape. Mercedesům patří až 7. a 9. příčka, před ně se nakonec propracoval i Gasly s AlphouTauri.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:43,184 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:43,227 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:43,521 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:43,630 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:43,732 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:43,732 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:43,893 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:43,996 9. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:44,777 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:44,891 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:44,943 12. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:45,092 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:45,234 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:45,384 15. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:45,415 16. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:45,446 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:45,452 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:45,774 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:46,899 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:46,945

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ