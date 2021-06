"Není to fér." Šéf Alfy Romeo se vyjádřil ke kauze flexibilních křídel. Jak ovlivní výkonnost týmů v Baku?

FIA si na flexibilní zadní křídla posvítí během víkendu ve Francii, týmy do té doby musí upravit své vozy tak, aby prošly přísnějšími zátěžovými testy. Těm menším se to kvůli jejich napjatým rozpočtům nelíbí, protože s takovou položkou navíc nepočítaly: své konstrukce připravovaly dle daných pravidel tak, aby z nich vytěžily maximum výkonnosti.

O víkendu nás čeká závod v ulicích Baku, kde by měla flexibilita křídel podle některých hrát velkou roli díky kombinaci nejdelší rovinky v kalendáři a pomalých zatáček. Podle Vasseura se však vliv takových prvků přeceňuje: "Musíme být v záležitosti křídel seriózní - rozhodně nebudou měnit hru!"

"Podle mě jsme s Ferrari na tomto typu konfigurace okruhu prokázali, že máme výkonnost. V Ázerbájdžánu to snad bude stejné. Máte tam dvě odlišné části tratě. Město, jehož filozofie se blíží Monaku, a potom 2,5km rovinku. Budeme to mít zřejmě o něco těžší, ale tak už to chodívá," popisuje šéf Alfy Romeo.

Dodatečná změna pravidel uprostřed sezóny se mu nezamlouvá: "Nepíšu pravidla, píše je FIA. Potom konstruujeme auto podle pravidel, která zveřejní. Musíme jít ve všech oblastech na hranu, taková je filozofie Formule 1."

Městská trať v Ázerbájdžádnu obsahuje nejdelší rovinku v kalendáři Formule 1 | foto: Renault Sport F1

Následky stížností Mercedesu na konkurenceschopný Red Bull

"A je to filozofií všech týmů. Projevuje se v oblasti hmotnosti, konstrukce... v každé oblasti musíme jít na hranu. A najednou, neznám důvod - zřejmě si jeden tým začal před týdnem stěžovat - tady máme novou technickou směrnici," mračí se Vasseur.

"Myslím si, že to je škoda přijít tak pozdě s objasněním, jelikož týmy o ní žádaly mnohem dříve. A také musíme brát v potaz fakt, že nás to všechny stále obrovské úsilí snížit náklady," mrzí 52letého Francouze, jenž v minulosti šéfoval Sauberu či Renaultu.

"Vedli jsme tuny diskusí o tom, zda musíme snížit množství personálu na trati o jednoho či o dva lidi atd. A potom přijdou s takovou technickou směrnicí a my musíme předělávat křídla a vyrábět nová," vyčítá FIA oznámená přísnější opatření.

"Nemluvím o výkonnostní penalizaci, jelikož jsme několikrát provedli vzájemná srovnání a nejde o žádné drama a nezmění to přístup. Ale nakonec to změní můj přístup, protože na to budu muset utratit velkou část svého rozpočtu na vývoj. A tohle je podle mě nefér!" zdůrazňuje Vasseur.