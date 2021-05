Mercedes hrozí protestem proti Red Bullu. "Ať se podívají na svá vlastní křídla," vzkazuje Marko

V F1 se po Velké ceně Španělska opět řeší ohebnost křídel. V Barceloně si totiž Lewis Hamilton postěžoval na to, že u Red Bullu se nadmíru ohýbají, díky čemuž získávají nefér výhodu - podle sedminásobného mistra světa až 3 desetiny sekundy na kolo.

FIA na to zareagovala tím, že od Velké ceny Francie zpřísní kontrolu flexibility pomocí nových testů. To se ale nelíbí Mercedesu ani McLarenu - podle nich díky tomu bude moci konkurence (kromě Red Bullu také Alpine, Alfa Romeo i Ferrari) těžit z této výhody zbytečně dlouho - a šéf Stříbrných šípků kvůli tomu dokonce tento víkend v Baku pohrozil protestem.

Reakce Helmuta Marka na sebe nenechala dlouho čekat: v takovém případě podají protest proti ohebnosti předních křídel Mercedesu. FIA podle něj určila předem jasná pravidla, která platí pro všechny.

"Přijde nám to trochu podivné. FIA rozhodla, že změní pravidla pro testy, zejména pro torzní odpor. Ta vstoupí v platnost od závodu v Paul Ricard. Jde o velmi jasné prohlášení a pravidlo," uvádí odborný poradce Red Bullu.

Red Bull válčí s Mercedesem na trati i mimo ní | foto: Red Bull Content Pool

"Pokud si pan Wolff myslí, že to je pro něj příliš pozdě, tak podle mě to je pořád FIA, která určuje procedury. Pokud podá protest, je to jeho právo. Měl by se ale podívat také na svá přední křídla. Protože podle televizních záběrů jste mohli vidět, jak drasticky se přibližují k zemi," poukazuje Marko.

Dají se si jeho slova vyložit tak, že by Red Bull mohl protestovat proti předním křídlům Mercedesu? "Přesně tak," potvrzuje odhodlaně Marko, jenž na tento díl svého soupeře nepoukazuje poprvé.

A co na to Wolff? Podle něj se přední křídla Mercedesu "ohýbají úplně stejně jako ta od Red Bullu." Týmy tedy "můžou navzájem protestovat i proti svým předním křídlům. Je však jasné, že zadní křídla se prohýbají více, než by měla. Podle pravidel byla označena jako nevyhovující," vysvětluje šéf Mercedesu.

Marko dále připouští, že Red Bull svá zadní křídla od GP Francie upraví: "Momentálně máme legální auto. A v Paul Ricard patřičně vyztužíme naše zadní křídlo." V souboji s Mercedesem však podle něj nepůjde o hendikep, který by měl rozhodovat v bitvě o titul. V šampionátu konstruktérů oba špičkové týmy dělí pouhý bod.