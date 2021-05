V Monaku byl Lewis až moc vážný, říká Hill. Kde vidí problém?

Monacký závodní víkend se Lewisi Hamiltonovi nepodařil. Sedminásobný šampion se trápil nejen v kvalifikaci, ale i v závodě a konečné sedmé místo rozhodně není tím, co by si Brit přál. Svou frustraci dal Hamilton také hned několikrát najevo. Nejostřeji asi okamžitě po dojezdu nedělního závodu, to se v týmové vysílačce nechal slyšet, že si bude chtít s týmem pohovořit za zavřenými dveřmi.

Na jednu stranu se není co divit. Hamiltonova strategie nebyla v Monaku ideální, Brit to odnesl zaseknutím za Pierrem Gaslym a defacto zbabraným závodem. Na stranu druhou se ale právě do takové pozice dostal Lewis sám nezvládnutou kvalifikací. Ba co víc - člověk by možná čekal o ždibec větší loajalitu k týmu, který vám pomohl získat hned šest mistrovských titulů.

Lewis Hamilton - kvalifikace v Monaku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Podobného názoru je rovněž světový šampion z roku 1996 Damon Hill. Hamiltonův krajan tvrdí, že v Monaku byla k vidění jeho „pravá tvář." Hill si myslí, že pokud Hamiltonovi nehrají okolnosti do not, je až moc nepříjemný.

„Řekl bych, že když mu to nejde, je nepříjemný. Alespoň tak jsme to viděli v Monaku. Podle mě je tahle tvář až příliš vážná, byť se na tým snaží tlačit," zamýšlí se někdejší pilot Williamsu.

„Je pravdou, že Mercedes na tom v Monaku nebyl ideálně, ale na druhou stranu... Bottas byl k ideálu rozhodně o dost blíž než Hamilton, takže to rozhodně nebylo jen o autu. Během posledního víkendu zkrátka Lewis nebyl v pohodě," dodává Hill.