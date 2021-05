Přišli jsme o část výkonu, avizuje Marko. Jiní jsou na tom ale prý hůř

Ve Španělsku se dala do pohybu záležitost ohledně údajných flexibilních křídel některých týmů. Upozornil na ni Mercedes, který se ústy Lewise Hamiltona nechal slyšet, že Red Bull získává díky svým pružným přítlačným křídlům až tři desetiny na kolo.

A tak se FIA rozhodla konat, když zpřísnila zátěžové testy těchto křídel. Kvůli tomu musela řada týmů jednat tím, že svá křídla dodatečné upravila. Red Bull není výjimkou, což potvrdil před GP Monaka jeho odborný poradce Helmut Marko. Ten se ale neobává, že by revidovaná technická pravidla rudým býkům ublížila.

„Naše křídlo jsme museli upravit, momentálně počítáme, kolik výkonu nás to bude stát, ale nemyslím si, že je to něco, co by rozhodlo mistrovský boj. Dokonce si myslím, že některé jiné týmy na tom budou v tomto ohledu o poznání hůř. Nešlo o to, že bychom měli něco nelegálního, prostě jsme jen využili výkladu pravidel, který se teď změnil," popisuje Marko.

Sergio Pérez - závod v Portugalsku | foto: Red Bull Content Pool

Pravdou je, že Red Bull má se změnami zátěžových testů pro přítlačná křídla zkušenosti. Už v roce 2010 totiž rakouský tým soupeři obvinili, že v tomto ohledu porušuje pravidla, na což si Helmut Marko dobře vzpomíná. „Není to nic nového, když jsme vyhrávali šampionáty, museli jsme křídlo během jedné sezony měnit snad dvakrát nebo třikrát. FIA uveřejní pravidla, přičemž každý tým se je snaží využít co nejlépe. Neplatí to jen o nás," dodává.

Tak či tak nás tento týden v Monaku čeká další těsná bitva. Krátký okruh v ulicích knížectví je charakteristický tím, že se na něm do značné míry smazávají výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými vozy. Je tak dost dobře možné, že se k Mercedesu a Red Bullu připojí další tým, který bude atakovat nejvyšší příčky.