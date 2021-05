Alpine by v Monaku mohlo mít na Ferrari i McLaren, očekává Ocon

Mladému Francouzovi se v posledních dvou podnicích po výtečných výkonech v kvalifikaci podařilo dostat do třetí řady na roštu. Naposledy v Barceloně jej velmi povzbudila výkonnost jeho vozu A521 v posledním technickém sektoru, proto tentokrát v Monaku očekává velké věci.

"Dokud tam s autem nevyrazíme a neabsolvujeme kvalifikaci, tak to nebudeme přesně vědět. Ale když se podívám na naši výkonnost v kvalifikaci, tak jsme v dobré formě. Doufám, že budeme moci předvádět takové výkon," popisuje Ocon.

Alpine v neděli nabyté pozice kvůli slabšímu tempu s těžím vozem ztrácí, podle něj by však na slabší závodní tempo tentokrát v Monaku nemuseli moc doplácet. A dokonce by to podle něj mohli dotáhnout tak daleko, že by předčili silnější soupeře.

"Myslím, že si můžeme v kvalifikaci rozdat s Ferrari a s dalšími auty kolem, o tom jsem přesvědčený. Na to se v Monaku musíme zaměřit. Samozřejmě se tam v závodě těžko předjíždí, takže to pak nebude tak kritické. V závodě si myslím, že jsme momentálně o něco pomalejší než Ferrari a McLaren," pokračuje Ocon a těší se na vylepšení, která jeho tým chce o víkendu nasadit.

Ocon si před Monakem věří, ve velké ceně by mohli skončit před Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

Jeho týmový kolega se vyjádřil i k soubojům na špici: podle něj má Mercedes v tuto chvíli navrch nad Red Bullem, nicméně oceňuje umění Maxe Verstappena, jenž v šampionátu ztrácí 14 bodů na lídra Lewise Hamiltona.

"Ve Formuli 1 se těžko navzájem hodnotí jezdci: někdo je rychlý na jedno kolo, jiný je lepší na startu, další je super konzistentní nebo velmi agresivní. Pro mě osobně je ale momentálně nejlepším jezdcem Max Verstappen," chválí Alonso svého soupeře.

"Jako pilot jej opravdu rád sleduji. Je vždy v útočném módu. Když je třetí a stahuje, tak víte, že třetím dlouho nezůstane. Víte, že to v určitou chvíli zkusí. Samozřejmě takový styl občas vede k chybám, pro fanoušky to je ale dobrá podívaná," vysvětluje španělský veterán závodící za Alpine.