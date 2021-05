"Kvůli limitům dráhy jsme přišli o vítězství, nejrychlejší kolo a pole-position!" Marko kritizuje komisaře

Ve Velké ceně Portugalska včera Max Verstappen sice zajel nejrychlejší kolo, jenže o bod navíc přišel poté, co komisaři po projetí cíle jeho čas škrtli. Důvodem bylo přejetí čáry ohraničující trať za zatáčkou č. 14 všemi čtyřmi koly. Pilotovi to přišlo "trochu divné," podle něj se výjezdy v této části okruhu od soboty vůbec nehlídaly.

Red Bull prohrává kvůli rozhodování komisařů

Podle Helmuta Marka bylo rozhodování komisařů hodně "protivné." Proč? "Přišli jsme už o vítězství, o nejrychlejší kolo a o pole-position. Všechny dobré věci krát tři. Doufám, že je s tím konec," přeje si odborný poradce Red Bullu.

V sobotu komisaři smazali Verstappenovi nejrychlejší čas již v kvalifikaci, v souboji o pole-position se Stříbrnými šípy se mu jej dalším pokusem nepodařilo replikovat, proto do závodu startoval jako třetí. A v Bahrajnu, kde se mu podařilo Hamiltona předjet, mu první pozici krátce nato předal na pokyn týmu zpět.

"Něco se musí změnit. Vymezte trať buď obrubníky nebo štěrkem nebo něčím. Pokud byste vyjeli mimo, automaticky byste byli penalizováni," navrhuje naštvaný Marko, jehož tým ztrácí v šampionátu na Mercedes po třech závodech 18 bodů.

McLarenu to prošlo, nám ne - podívejte se na Norrise

"Norris předjel Péreze, vyjel všemi čtyřmi koly mimo a nemělo to žádné následky. Takže to není konzistentní a není to závodění, když takovým způsobem žonglujete s pravidly," láteří Marko po Velké ceně Portugalska, v níž dojel Max na druhém místě.

A Pérez s ním v pohledu na poslední incident souhlasí: "Podíval jsem se do zrcátek a myslel jsem si, že Lando byl úplně mimo ohraničení dráhy. Proto jsem o svou pozici moc tvrdě nebojoval - myslel jsem si, že mi ji předá zpět. Ale asi jsem se v tom mýlil. Trvalo mi to několik kol, než jsem se dostal před něj. Lídři si mezitím vytvořili takový náskok, že jsem měl v podstatě po závodě."

DRIVER STANDINGS



Three races in the bag, and eight points in it at the top 🤏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/8VvuJESD2c