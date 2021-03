Alonso už je po své nehodě na kole zcela fit, může testovat s vozem F1

Dvojnásobný mistr světa se letos chystá na svůj velký návrat do Formule 1, v níž naposledy závodil s McLarenem v sezóně 2018. Letos bude chtít o další vítězství, jeho předsezónní přípravu ale narušila nehoda na kole na silnici ve Švýcarsku minulý měsíc.

Alonso utrpěl zlomeninu čelisti a musel na operaci, rychle se však zotavuje a příští týden dorazí do Bahrajnu se svým týmem Alpine, na jehož slavnostní prezentaci včera scházel. Dle svých slov se chce maximálně soustředit na svou přípravu a rekonvalescenci.

"Fernandovi se daří dobře. Měl nehodu na kole, a ty vám zřídka projdou snadno. Měl však štěstí a skončilo to jen u poranění čelisti. Mimo nezbytnou operaci a péče o ní je vše ostatní naprosto v pořádku. Fernando je úplně fit, plně funkční," komentuje výkonný ředitel Laurent Rossi.

Alpine včera odhalil své nové auto pro sezónu 2021 | foto: Alpine F1 Team

"Byli jsme dokonce překvapeni tím, jak rychle se zotavil. Téměř ihned po své nehodě nám potvrdil, že v Bahrajnu bude, což potvrdili i jeho doktoři. Vypadá to, že měl pravdu, protože je úplně zdravý a my se těšíme na to, až ho příští týden uvidíme ve voze," pokračuje Rossi.

Alpine dnes se svým novým vozem A521 absolvuje v Silverstone prvotní test v rámci filmovacího dne před novou sezónou. Alonso se tam kvůli britským omezením cestování kvůli Covidu-19, auto tak bude mít celý den pro sebe Esteban Ocon.

Nepřítomnost Španěla vedení týmu nikterak nevadí: "Jde opravdu o to mu poskytnout tu nejlepší možnost se zotavit před nadcházející sezónou. Důležitější je to, aby se zcela uzdravil před testy v Bahrajnu, než jej mít při představení nebo zítra při prvotním testu... Udržujme Fernanda jej ve 100% formě, dejme mu čas na zotavení, ať je fit pro testování v Bahrajnu," uzavírá šéf závodní stáje Marcin Budkowski.