McLaren se dále zlepšuje. Už ví, kdy přesune všechny zdroje k vývoji vozu pro rok 2022

Stáj z Wokingu velmi dobře vstoupila do letošního ročníku po loňském třetím místě mezi konstruktéry. Lando Norris skončil před dvěma týdny v Imole na pódiu, velmi dobré kolo předvedl i v kvalifikaci, kde mu byl jeden čas škrtnut kvůli drobnému porušení limitů dráhy - jinak by do závodu startoval z 2. řady.

Většina týmů nyní zvažuje, nakolik ještě vyvíjet letošní auta a kdy se začít naplno věnovat těm příštím, jež budou hodně odlišná. McLaren má jasný plán, od kterého se nechce nechat příliš odklonit současným soubojem s Ferrari a AlphouTauri o 3. příčku v šampionátu.

"Samozřejmě nevím, co plánuje Ferrari, ale z naší strany si myslím, že máme jasný plán toho, co chceme letos udělat a kdy přepnout na příští rok. Jde pochopitelně trochu o živé rozhodnutí. Nezáleží jen na tom, jak jste momentálně konkurenceschopní ve srovnání s Ferrari nebo s AlphouTauri," popisuje Seidl.

Lando Norris skončil v Imole podruhé ve své kariéře na pódiu | foto: McLaren

"Bude záležet i na tom, jestli vidíte potenciál u dalšího testování, například v aerodynamickém tunelu, protože když pozorujete slibné směry, pak byste mohli dojít k závěru: 'Hele, dejme tomu ještě dva nebo tři pokusy, protože bychom tím mohli letos ještě docela dost získat.'"

"Nebo se to bude ubírat jiným směrem, kdy si řeknete, že je v podstatě hotovo, protože byste museli investovat mnohem více energie a času do dalších pokroků, což vás může vést k tomu, že to zabalíte ještě dříve, než jste plánovali."

"Řekl bych tedy, že máme jasný plán a flexibilitu, abychom ho upravili. Myslím si však, že více záleží na potenciálu, který pozorujeme u různých směrů," přibližuje Seidl rozhodování týmu, který dosáhl meziročně největších pokroků poté, co měřeno nejlepšími sektory kvalifikace v Imole ukrojil 1,2 % z náskoku absolutní špičky (viz graf níže).



Relativní výkonnost týmů podle nejrychlejších sektorů kvalifikace v Imole a její meziroční změna | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Samozřejmě, že si chceme letos vést dobře. Chceme si udržet tento pozitivní postup. Zároveň je ale ta cesta, kterou se vydáváme, jasná. Chceme se dostat zpět do čela. Proto chceme také využít tuto příležitost nových pravidel, jež vejdou v platnost příští rok," pokračuje Seidl.

Rozpočtový strop na toto rozhodování podle něj zatím nemá žádný vliv: "Odteď dále je vše zastropováno a my jsme týmem, který se pohybuje v rámci tohoto omezení, takže to na peníze, které letos nebo příští rok utratíme, nemá opravdu žádný vliv."

"Samozřejmě ale musíte zajistit, abyste vzhledem k distribuci peněz na letošní a příští auto měli tu správnou rovnováhu, která by vám umožnila slušný vývoj příštího vozu. Pokud jde o samotné rozhodnutí, tak pro mě je spíše sportovního a technického charakteru," dodává šéf McLarenu.