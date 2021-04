V Kanadě se nepojede ani letos, o jeden závodní víkend ale nepřijdeme

V Kanadě se letos mělo jet mezi 11. a 13. červnem, ale vše je nakonec jinak. Dnes bylo oznámeno, že tamní Velká cena se neuskuteční. Důvod? Celosvětová pandemie nemoci covid-19 a s ní související restrikce ohledně cestování.

Avšak původně kanadské místo v kalendáři prázdné nezůstane. Okruh v Montrealu totiž nahradí Istanbul, který byl součástí kalendáře last minute taktéž loni. Půjde o druhou sezonu v řadě, kdy se na tradiční okruh v zemi javorových listů nepodíváme, podle dnešního vyjádření FOM by měla Kanada dostat upravený kontrakt, který bude prodloužený o dva roky, to proto, aby se vykompenzovaly dva neuskutečněné ročníky.

Nově by se tedy mělo v zámoří závodit do roku 2031. „Jsme vděční za snahu kanadských organizátorů uskutečnit letošní závod. Zároveň jsme rádi, že můžeme oznámit prodloužení naší spolupráce o další dva roky. Majitelé lístků dostanou možnost vrácení peněz, případně se jejich vstupenky přenesou na rok 2022," píše s v oficiálním prohlášení.