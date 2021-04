McLaren by chtěl v roce 2022 více testovat, rozdíly mezi týmy se zvětší, slibuje Wolff

Z důvod úspory nákladů mohly týmy letos společně testovat pouze tři dny, které navíc musely rozdělit mezi své dva závodní jezdce. Některé z nich se tak dostaly pod velký tlak kvůli mechanickým problémům, po nichž přišly o cenný čas na trati, náročné to bylo také pro nováčky a piloty, kteří měnili zaměstnavatele.

"Nemá to cenu si stěžovat na 1,5 dne testování, protože došlo k dohodě mezi všemi týmy, že budeme mít letos pouze jeden test, abychom ušetřili náklady. Všichni doufáme, že se příští rok vrátíme k většímu počtu testovacích dní, obzvlášť když víme, že budeme mít zcela nová auta," uvádí šéf McLarenu Andreas Seidl.

Doufá i v to, že mezi dvěma testy bude dostatek času pro analýzu toho, co se naučí při prvních jízdách. McLaren to měl letos obzvlášť obtížné kvůli tomu, že přecházel z motoru Renault na Mercedes.

Ricciardo během testů nového McLarenu v Bahrajnu | foto: McLaren

"Z mého pohledu, nebo alespoň z pohledu McLarenu, by mělo smysl absolvovat dva testy s dostatečným časovým odstupem mezi sebou, abychom mohli strávit to, co se naučíme v prvním testu, a také dokázali s těmi novými vozy reagovat," pokračuje Seidl.

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa se navíc můžeme opět "těšit" na zvětšení rozdílů mezi týmy. Zatímco během poslední kvalifikace od sebe dělila prvních osm jezdců pouhá půl sekunda, příští rok to bude podstatně více.

"Když udržujete pravidla [stálá], tak pole konverguje. Ti na čele dosahují stále menších a menších zisků - a s větším úsilím. V určitém bodě týmy se ztrátou pokračují v této prudké křivce, a potom dojde ke konvergenci," vysvětluje Wolff.

Podle Wolffa je momentálně Red Bull o pár desetin rychlejší | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Když se dnes podíváte na kvalifikaci, tak je špičková. To je ten směr, kterým bychom se podle mě měli ubírat. Slibují vám, že příští rok budeme mít jinou situaci - úplně rozkouskované pole. Možná už nebude Mercedes na čele, ale rozhodně se vrátíme na počátek," domnívá se šéf Stříbrných šípů, které momentálně svádějí vyrovnanou bitvu s rakouským soupeřem.

"V tuto chvíli jsme ve všech oblastech vozu za Red Bullem. Nejprve je musíme dostihnout. Pokud jde vše hladce a bez chyb, tak jsme 2 desetiny za Maxem na roštu, nikoliv na čele... Dáváme vše do souboje s Red Bullem, který má podle nás lepší balík," dodává Wolff.