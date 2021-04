Šéf Red Bullu o získání šéfa motorů z Mercedesu a o Cowellovi. Brzy oznámí další talenty

Hodgkinson je velkou posilou pro rakouský tým, který přebírá vývoj pohonných jednotek Hondy. Stává se technickým ředitelem v nově budované továrně v Milton Keynes, kde sídlí Red Bull, jenž tak bude společně s Ferrari jedinou stájí stavějící si vozy i motory pod jednou střechou.

Proč si vybrala zrovna Hodgkinsona? Podle šéfa týmu Christiana Hornera šlo o "jasného kandidáta" vzhledem k posledním úspěchům Mercedesu ve Formuli 1.

"Mercedes samozřejmě odvádí skvělou práci - nejen za posledních sedm let hybridní éry, ale také v letech předtím s V8 motory. Samozřejmě tomu věnujete náležitou péči, sledujete okolí, kdo je tím talentem. Tady v Británii jich máme hodně a Benovo jméno absolutně vyčnívalo," popisuje Horner.

"Pro nás šlo o jasného kandidáta a ohromně mě potěšilo, když souhlasil s tím, že se přidá k našemu týmu před touto novou vzrušující kapitolou v historii Red Bullu v F1," pokračuje na adresu Hodgkinsona, jenž bude mít na starosti také vývoj nového motoru, který chce F1 zavést od sezóny 2025.

Red Bull dělá vše pro to, aby v F1 znovu vyhrával tituly | foto: Pirelli

"Jsem hodně nadšený z toho, že se připojím k oddělení pohonných ústrojí Red Bullu jako technický ředitel. Nebylo to jednoduché rozhodnutí opustit Mercedes po témě 20 letech, ale příležitost podílet se na tak rozsáhlém a důležitém projektu je velkou poctou," komentoval svou životní změnu Hodgkinson.

K rakouské stáji se přidá až na konci roku 2022 poté, co mu vyprší současná smlouva s motorovým oddělením Mercedesu (High Performance Powertrains), kde působí jako šéf mechanického inženýringu. Red Bull se však jedním člověkem nespokojí a loví dále.

Zkoušel to pochopitelně také u Andyho Cowella, jenž v Brixworthu šéfoval do letošního ledna, kdy Red Bull potvrdil, že převezme pohonné jednotky Hondy a vybuduje své vlastní motorové oddělení. Proč to nevyšlo?

Andy Cowell s pohonnou jednotkou Mercedes | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Andy je ohromně talentovaným inženýrem. Vše, co v F1 dosáhl, hovoří samo za sebe. Ale je pevně rozhodnutý se věnovat jiným aktivitám, jiným podnikům. To je v tuto chvíli samozřejmě jeho prioritou," odpovídá šéf Red Bullu.

"Lákáme však další skvělé talenty a těšíme se na určitá oznámení, která učiníme v patřičném čase při budování tohoto podniku. Nabereme další klíčové talenty, abychom vybudovali tu nejsilnější možnou skupinu mozků a poskytli jim zázemí a podporu, kterou potřebují k úspěchu," potvrzuje Horner ohromnou snahu Red Bullu přetáhnout od konkurence další inženýry pro svou novou továrnu na pohonné jednotky.

Ta podle něj představuje "zřejmě tu největší investici Red Bullu v F1 od doby, kdy získal v roce 2004 tým od Jaguáru" a dokládá jejich dlouhodobý zájem o F1. "Lidé si mysleli, že v F1 nikdy nebudeme mít úspěšný tým a my jsme dokázali, že neměli pravdu. Tohle vnímáme jako obrovskou příležitost a obrovsky do ní investujeme."