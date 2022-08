Red Bull získává další velkou posilu z Mercedesu, prodlužuje spolupráci s Hondou

Dohoda o prodloužení technické podpory ze strany Hondy byla nyní prodloužena až do roku 2025 - smlouva měla původně vypršet na sklonku příštího roku. Od roku 2026 si Red Bull bude muset vyrábět své vlastní motory dle nových pravidel: duševní vlastnictví totiž stále patří a bude patřit Hondě.

Japonská automobilka v současnosti stále pomáhá motorovému oddělení Red Bullu s úpravami a vývojem svých pohonných jednotek, které letos nesou označení RBPT001 a které využívá také dceřiná stáj AlphaTauri. Letos musely být například přepracovány kvůli odlišnému palivu s vyšším podílem biosložky.

Šéfem motorového oddělení v Milton Keynes byl ustanoven Ben Hodgkinson, jenž přišel loni z Mercedesu, kde pracoval 20 let. Red Bull poté oznámil přetáhl dalších pět zkušených vedoucích pracovníků z Brixworthu: Steva Blewetta, Omida Mostaghimiho, Pipa Clodea, Antona Maya a Steva Brodieho.

Továrna Red Bullu v Milton Keynes | foto: Red Bull Racing

Nyní Red Bull potvrdil, že přijde další známá osobnost: respektovaný inženýr Phil Phrew, jenž patřil ke klíčovým lidem v motorové divizi Mercedesu.

Prew kdysi spolupracoval s Adrianem Neweym u McLarenu. Od roku 1997 do roku 2016 plnil roli závodního inženýra Davida Coultharda, Lewise Hamiltona či Sergia Péreze. Poté se přesunul do motorového oddělení Stříbrných šípů, kde posledních sedm let slouží jako hlavní inženýr.

Red Bull tedy zdárně pokračuje v posilování své nové divize pohonných jednotek, pro níž postavil také novou továrnu v Milton Keynes, které od Brixworthu dělí jen 45 minut jízdy. Jeho šéf Christian Horner je spokojený s tím, jak se věci vyvíjejí.

"Všichni klíčoví hráči jsou nyní na svém místě. Máme vytvořenou strukturu vedení a všichni očividně tvrdě pracuje na tom, co snad bude brzy potvrzeno: na pravidlech pro rok 2026," shrnuje šéf Red Bullu, který letos vede s velkým náskokem šampionát.