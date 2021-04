Vyhrát titul může Alpine trvat léta, usuzuje 'kmotr' Alonso

Španělský veterán se do F1 vrátil po dvouleté přestávce, předtím se v ní trápil v neúspěšném projektu McLarenu s Hondou. Nyní jej závodění opět baví a v poslední velké ceně před 2 týdny v Imole dokonce skóroval, byť vůz z Enstone nepatří mezi ty nejkonkurenceschopnější.

"Tým je podle mě staronový, je motivovaný a má potenciál se stát v budoucnu mistrovským, tím jsem si jistý. Nevím, jestli to zabere dva, pět nebo sedm let. Máme však dobrý projekt a já si ho to užívám," popisuje Alonso své současné působení v F1 s Alpine, s nímž v letech 2005 a 2006 získal své dva tituly - tehdy pod vedením Flavia Briatoreho.

Fernando Alonso s Renaultem v mistrovské sezóně 2006 | foto: Lotus F1 Team

Devětatřicetiletého pilota jeho současný šéf Luca de Meo označil za 'kmotra.' Jak na to reaguje Alonso? "Podle mě tím myslel to, že ze všech členů týmů má nejvíce zkušeností jezdec, což je docela výjimečné," usmívá se.

"Normálně přijdete do F1 a všichni ti členové týmů vám vyprávějí o dávných závodech, různé vtípky a kuriozity z Imoly a z dalších okruhů. Nyní jsem já zřejmě tím klukem, který o všech těchto věcech vypráví, takže to je trochu zvláštní," pokračuje Alonso.

S pracovitým dlouhánem Estebanem Oconem si Španěl zatím rozumí | foto: Alpine F1 Team

Oceňuje také kvality svého nového týmového kolegy Estebana Ocona, který jej během poslední Velké ceny Emilia Romagna předčil v kvalifikaci i v závodě: "Rozhodně na mě zapůsobil a jsem rád, že mám Estebana po svém boku. Je velmi profesionální, tvrdě pracuje nejen na dráze, ale také na simulátoru."

A ten Alonso, jenž naposledy se svým týmovým kolegou Stoffelem Vandoornem v kvalifikacích zametl 21:0, zrovna nemusí. Přesto na něm i on nyní svůj čas tráví. "Sdílíme spolu hodně věcí. Když je jeden z nás v simulátoru, snažíme se spojit a pracovat společně na lepším autě."

"Vím, že velmi dodaný týmu. Je to pro oba jezdce dobré, když máte týmového kolegu, který tvrdě pracuje. Zároveň chcete být vždycky tak rychlý jako on nebo o něco rychlejší. Naposledy se mi to nepovedlo, pokusím se o to ale příště," dodává Alonso před víkendovou Velkou cenou Portugalska.