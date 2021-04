Leclerc vysvětluje, proč se při restartu rozhodl Verstappena nepředjíždět

Holanďan byl s Red Bullem ve vedení, když se ředitelství rozhodlo velkou cenu přerušit po velké nehodě Valtteriho Bottase s Georgem Russellem v zatáčce Rivazza.

Po návratu na trať za safety care se Verstappen dopustil chyby, když se po průjezdu vnitřního obrubníku zatáčky č. 18 roztočil. Proč druhý v pořadí Leclerc nevyužil příležitosti a vedoucího pilota nepředjel? Byl snad příliš zaskočen vzniklou situací a možným vedením?

Leclerc vysvětlil, že o přejetí Verstappena přemýšlel, zároveň se však rozhodl pro uvolnění plynového pedálu: "V jednu chvíli jsem to zvažoval, zároveň jsem ve stejnou chvíli ale ubral. Myslím, že šlo o správné rozhodnutí, když se ohlédnu zpět, protože podle mě měl po celou dobu jedno kolo na dráze."

"A tak jsem ubral, jelikož se očividně úplně neroztočil, jak jsme viděli. Proto jsem o tom uvažoval, ale bylo na to už příliš pozdě a on už byl zase zpět přede mnou," vrací se pilot Ferrari ke kritickému okamžiku, kdy se na chvíli mohl dostat do vedení.

Verstappen v problémech, Leclerc však jeho chyby nevyužívá | zdroj: Formula1.com

Verstappen, jenž velkou cenu po chybě své hlavního soupeře Lewise Hamiltona vyhrál, to popsal jako svůj "velký okamžik při restartu," poté zavtipkoval, že "probíhalo určité tajné zahřívání pneumatik."

Max by se každopádně mohl dostat zpět před Charlese, pokud by to mezi onou předposlední zatáčkou a první safety-car čárou stihnul, podmínky jsou totiž stejné jako v zahřívacím kole.

Podle Norrise jedoucího za nimi však měl pilot Ferrari zaútočit: "Měl jsem na to skvělý výhled, bylo to docela legrační. Myslím si, že Charles jej mohl předjet, podle mého názoru."

"Max ztratil kontrolu nad vozem a skončil vlevo a Charles zkrátka nemohl dupnout na brzdy a zastavit - v určitou chvíli by se před Maxe musel dostat, protože měl před sebou ve velké části zatáčky překážku... Kdybych byl druhý, tak bych do toho šel, protože tím získáte šanci na vítězství. Jde o risk, který za to stojí," dodává pilot McLarenu.