Dodatečné tresty udělené po závodě mění podobu pořadí v Imole

Zatímco v případě Kimi Räikkönena televizní grafika upozornila, že se na něj zaměří bedlivé oko komisařů, druhý prohřešek tak nějak prošuměl nenápadně kolem a vlastně ani nebyl avizován - což ovšem neznamená, že pachatel ušel trestu.

Lance Stroll v 11. kole zaútočil na pozici Pierre Gaslyho a podle vyjádření komisařů přitom získal neoprávněnou výhodu "zkrácením" trati v oblasti zatáčky Tamburello. "Stroll nebyl schopen dokončit svůj manévr v druhé ze sekvence tří zatáček Tamburello, aniž by nevyjel z trati. Zcela si zkrátil třetí zatáčku a na trať se vrátil před Gaslyho. Poté mu neumožnil zaujmout zpět jeho pozici," uvedli stewardi vysvětlení svého rozhodnutí. "Piloti připustili, že Stroll se dostal před Gaslyho po opuštění trati, nicméně jeho manévr byl ovlivněn podmínkami na vlhké trati," dodali maršálové. Kanaďan tak dostal pětivteřinový trest a díky němu se posunul za Gaslyho na osmou pozici.

Kimi Räikkönen vypadl z bodované pozice | foto: Alfa Romeo Racing

Propadl by se ještě více, kdyby nepřišel na řadu další hříšník: v zaváděcím kole před restartem po po přerušení závodu se Kimi Räikkönen v zatáčce 3 otočil a klesl ze sedmého na desáté místo. Poté se ale opět vrátil na osmou pozici, což bylo v rozporu s pravidly. "Pokud pilot klesne v pořadí, může se vrátit na původní pozici, pokud tak učiní před SC1 (první linie safety caru). Tým pilotovi nejdřív nařídil, aby tak učinil, záhy však dostal příkaz, aby zůstal na své pozici. Pokud jezdec nezaujme při startu správnou pozici, musí zajet do boxů a odstartovat až za celým polem. Stewardi zjistili, že Räikkönen dostihl vozy před sebou mezi zatáčkami 13 a 14, kdy už měl safety car zhasnutá světla. Snaha pilota se startovním číslem 7 získat zpět svou pozici tedy přišla pozdě. S ohledem na rozporuplné příkazy tým nakonec pilotovi nařídil, aby s ohledem na bezpečnosti ve vlhkých podmínkách o svou pozici neusiloval. Konzultovali s vedením závodu situaci, ale nebyl dostatek času na odpověď. Zároveň zdůrazňujeme, že pokud je vyhlášen režim safety caru, nesmí se piloti během něj předjíždět - ovšem pokud jedou za safety carem k restartu závodu, povolení mají - pokud podmínky na trati neumožňují start z pevných pozic," dodali stewardi na vysvětlenou.

"Pravidla v tomto případě nařizují, pokud pilot není schopen se vrátit na svou pozici, aby projel boxovou uličkou. Toto nařízení je už po několik let konzistentní a stejně tak zakotveno v předpisech FIA pro F1. Potrestání je rovněž jasně dané, stewardi se proto domnívají, že neexistuje jiná varianta než penalizaci udělit," uzavřeli případ s tím, že Kimi Räikkönen byl po závodě potrestán. Kdyby byl trest aplikován ještě během závodu, stihla by finského pilota pokuta 10 vteřin stop & go. Protože verdikt padl až po závodě, bylo mu přičteno 30 vteřin k času v cíli - tím se propadl z deváté na třináctou pozici a vypadl tak z průběžné klasifikace stejně jako Alfa Romeo z hodnocení v Poháru konstruktérů.