Mokrou kvalifikaci vyhrál Verstappen před Leclercem, Sainz havaroval

Q1

Hned po začátku kvalifikace v Imole jsme mohli vidět všechny jezdce. Většina odjela své první kolo na zeleně označené směsi, tedy na přechodných pneumatikách. Na měkké směsi jsme mohli ze začátku vidět jen pár jezdců, ale ubývajícím časem počet narůstal. Po pěti minutách byl na čele Lance Stroll, ten měl nejměkčí směs nazutou hned od začátku. Jeho kolo nabývalo hodnoty 1:23,419. Trať začala usychat a vydal se na ni i Alexander Albon. Právě jemu začaly při out lapu hořet pravé zadní brzdy, což mělo za následek vyvěšení červených vlajek. Albon ale dokázal svůj vůz dovézt do stáje Williamsu.

🚩 RED FLAG 🚩



Debris scatters across the track as Alex Albon's rear brakes overheat. He's limped back to the pits and the fire is out. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/WujhKc6pp9 — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Po restartu se trať opět zaplnila monoposty. Ta byla čím dál více suchá, takže jsme na vozech opět viděli nejměkčí směs pneumatik. Tyto podmínky sedly nejvíce jezdcům Ferrari. Každým kolem se tempo zrychlovalo a na prvních dvou místech se střídali jezdci stáje z Maranella, přičemž nejrychlejší čas si připsal nakonec Leclerc. Kartami zamíchal i Verstappen, ten skončil druhý se ztrátou půl vteřiny na Monačana. Hezký výsledek ale zajel Guanyu Zhou, ten se umístil na 4. pozici za Sainzem. Do druhé části se ale nedostali jezdci stáje AlphaTauri společně s Latifim, Oconem a Albonem.

Q2

Na začátek jsme mohli vidět opět úplně všechny na trati. Tentokrát to ale bylo díky dešťovému mraku, který se nebezpečně blížil k okruhu. Inženýři své jezdce nepřetržitě informovali o aktuální meteorologické situaci, která nahrávala hlavně Sainzovi vylepšit své dosavadní kolo, to mu zatím stačilo na 2. pozici. Ten ale v poslední zatáčce okruhu nešťastně havaroval a v Imole byly vyvěšeny opět červené vlajky.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz goes into the barriers and is out of qualifying



Carlos is out of the car and appears to be ok 👍#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/UOcKHT5NvI — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Během přerušení se rozpršelo a po restartu už tedy nemělo cenu vyjíždět na trať, protože již nebylo možné vylepšení časů. Ale i přes to si někteří postupující vyjeli na mokrou trať vyzkoušet svůj vůz a připravit se do Q3. Ve třetí části se už ale neukázali Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou a Stroll.

Q3

I ve třetí části převažovaly mokré podmínky. Jezdci se už připravovali na rychlé kolo, ale na okruhu byly vyvěšeny už potřetí červené vlajky. Tentokrát se dostal do problémů Kevin Magnussen po výjezdu z 11. zatáčky, ale mohl pokračovat. Tento incident se obešel beze škod a mohlo se hned závodit.

Po restartu měl k dobrému kvalifikačnímu kolu našlápnuto Fernando Alonso, ale také chyboval mezi 11. a 12. zatáčkou. Nejrychlejší kolo patřilo zatím Verstappenovi, to nabývalo hodnoty 1:27,999. Druhý Leclerc ztrácel přes 7 desetin, ale to byly vyvěšeny již počtvrté červené vlajky. Tentokrát kvůli odstavenému monopostu Valtteriho Bottase.

🚩 RED FLAG (again!) 🚩



This time it's Bottas who has slithered off track #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/W76s89hbCi — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Restart kvalifikace moc dlouho netrval, protože Lando Norris byl dalším, kdo havaroval v Acque Minerali. Byly vyvěšeny již popáté červené vlajky, ale kvalifikace již restartována nebyla. Takže v dnešní mokré kvalifikaci zvítězil Verstappen před Leclercem a Norrisem.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27,999 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,778 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,131 4. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:29,164 5. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:29,202 6. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:29,742 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:29,808 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:30,439 9. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,062 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari - 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,757 12. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:20,916 13. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,138 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:21,434 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:28,119 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:20,474 17. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:20,732 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:21,971 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:22,338 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing -

