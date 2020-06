"Plány na vylepšování vozů jsme zahodili, na vývoj není čas," tvrdí šéf Racing Pointu. Jak využijí žetony?

Šéf Racing Pointu Otmar Szafnauer potvrdil, že jeho tým nastoupí příští měsíc v Rakousku ve stejné konfiguraci, s jakou dorazili v březnu do Austrálie. Kvůli uzavření továren neměli možnost se jakkoliv věnovat vylepšení svého vozu. Také nemají žádná data z okruhů, která by pomohla jejich vývoj směrovat, což vývoj a postupné nasazování nových dílů znemožňuje.

"Všechno jsme to zahodili," říká s nadsázkou o původním vývojovém plánu Racing Pointu. "Rozhodně jsme neměli žádný čas na vylepšování auta mezi Austrálii a Rakouskem. V Rakousku budeme jezdit s autem, které jsme plánovali pro Austrálii."

"Je to opravdu těžké provést teď restart a přivézt něco do Spa, dokonce Spa i Monza budou náročné. Poohlížíme se tedy o vylepšení pro druhou polovinu sezóny, pokud opravdu dojde i na dalších osm závodů, jak doufáme," pokračuje Szafnauer.

"Myslím si ale, že jsme během zimních testů měli dobré auto. A pokud jste obecně dobří v Barceloně, pak máte slušný aerodynamický balík a můžete dobře závodit i na ostatních místech," pochvaluje si šéf Racing Pointu, jehož letošní vůz je kopií loňského vítězného Mercedesu W10.

Racing Point předváděl během testů velmi slušné výkony | foto: Racing Point F1 Team

Odlišné plánování pro příští rok a svázané ruce

Plánování pro příští rok 2021 je úplně jiné než obvykle, týmy se totiž musí vyrovnat se zmražení vozů a klíčových komponentů. Nebudou tedy muset v průběhu sezóny pracovat na dvou projekt a postupně přesouvat své zdroje k novému monopostu.

"Když máte volnost postavit celé nové auto, tak se toho najde mnohem více, naše ruce tedy budou svázány. Závodit začneme v červenci, kdy už obvykle začínáte s výrobou šasi pro další rok. Bude to tedy úplně zhuštěné, což bude mít znovu dopad na to, co děláme letos. Nemůžeme toho pro rok 2021 moc změnit, můžete ale pokračovat ve vývoji aerodynamiky vozu," popisuje šéf Racing Pointu, který se od příští sezóny přejmenuje na Aston Martin.

Týmy mohou využít systém žetonů, aby upravili zmražený díl, který chtějí před příští sezónou změnit. S tímto procesem ale musí začít brzy a oznámit FIA svůj záměr už příští měsíc - tři dny před závodem v Maďarsku.

Letos není prostor na to, aby se týmy paralelně věnovaly dvěma projektům | foto: Racing Point F1 Team

Využití žetonu a žádný prostor pro oba projekty

"Musíme dost brzo upozornit FIA na to, k čemu chceme žetony využít. Musíme je náležitě využít, poté zřejmě budeme muset znovu optimalizovat auto po změnách, které provedeme. Budeme tedy muset změnit model a v aerodynamickém tunelu začít s novou konfigurací. To se týká roku 2021, proto u nás letos k žádným větším vylepšením nedojde," komentuje Szafnauer.

"Stále musíte pracovat, provedeme tedy nějaké změny, které nám umožní dva žetony. I když půjde o drobnou optimalizační práci, musíte se ji věnovat. A to je to, na co velmi brzy zaměříme. Z pohledu času je teď vše zhuštěné, neumožní nám to věnovat se oběma věcem: zahájit práci na příštím voze s drobnými změnami, které můžeme udělat, a zároveň se vyvíjet letošní auto."

"V tunelu můžeme strávit pouze určené množství času, který bude letos ještě více omezen, a nyní nemáme takový prostor, abychom dělal to, co bychom obecně před dalším rokem dělali. Ale i kdybyste ho měli, tak nemáte čas. Je červen a už jsme zmeškali veškerý ten čas od března. Fakt nemáte ten čas v tunelu na to, abyste udělali kousek pro letošní a kousek pro příští rok," dodává Szafnauer, jenž ale s novými pravidly a omezeními kvůli snižování nákladu souhlasí.