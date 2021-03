"Mercedes zajel své nejrychlejší kolo s nejnižším výkonem, favoritem určitě nejsem," říká Verstappen

Holanďan zajel s Red Bullem RB16B o sekundu rychlejší čas než Hamilton s vozem W12, jenž zlobil i po technické stránce a piloti kvůli tomu strávili dost času v garáži místo na dráze. Při jízdě byl navíc o poznání nervóznější a oba piloti měli co dělat, aby Mercedes zkrotili.

Zejména ve středně-rychlých zatáčkách dost ztráceli a s volantem pracovali jemněji. Mercedes sám hovořil o tom, že má problém se zadní částí, jejíž nedostatečné výkonnosti moc nerozumí. Jak vážné jsou potíže německé stáje? Hrozí ji letos velký propad?

"Na datech samozřejmě vidíte, co dělají. Své nejrychlejší kolo zajeli s nejnižším výkonem, pak dva kola jeli zlehka. A potom v dalším kole ubrali půl sekundy jen díky motoru. Jsou tedy rychlí, o tom není vůbec pochyb," popisuje Verstappen formu svého největšího rivala.

#F1 Telemetry: Fastest laps of @Max33Verstappen & @LewisHamilton in pre-season testing:#RedBull obviously faster in middle speed corners, Lewis trying to calm down the nervous car with less steering lock in the corners pic.twitter.com/pOrpuD1hRs — Petr Hlawiczka (@hlawiczka) March 21, 2021

"Ale poté, co to na počátku měli trochu obtížnější, se nás pochopitelně snaží posunout do role favorita. Pak když budou znovu na čele, to bude vše vypadat znovu geniálně," pokračuje 23letá hvězda Red Bullu, po jejímž boku bude letos nastupovat nově Sergio Pérez.

"Několikrát během závodů udělali loni totéž. V pátek prohlašovali: 'Jo, Red Bull vypadá velmi silně!' Hluboce uvnitř jsem ale věděl, že to není pravda. A potom v sobotu byli znovu vpředu a vypadalo to jako báječně," připomíná Verstappen občasné blafování Mercedesu.

Kdo získá v sobotu pole position? Mezi hlavní kandidáty patří Lewis Hamilton a Max Verstappen | foto: Mercedes AMG F1 Team

Jasno má i v tom, kdo bude mít letos nejblíže k titulu: "Vůbec se nepovažuji za favorita. Když sedm let tak dominujete a máte tak dominantní auto, i kdybyste měli pod svým vozem tu nejhorší podlahu, tak jste na tom stále dobře. Pořád tedy vnímám Mercedes jako favorita!"

"Ale to je v pořádku, že jsou favorité, ne? Sedm let v řadě za sebou vyhráli všechno. Proto se vůbec nepovažuji za favorita. Nicméně jsem spokojený s tím, jak jsme si vedli během testů, a s vyvážením auta. Jestli to bude stačit? Nemám tušení. Uvidíme v Q3," dodává Verstappen.

Chytřejší budeme již tuto sobotu, kdy je v plánu kvalifikace před Velkou cenu Bahrajnu na stejném okruhu, kde týmy společně tři dny testovaly to již budou muset vyložit na stůl všechny své karty. Bude Mercedes opět nejrychlejší?