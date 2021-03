Shrnutí testů v Bahrajnu: Red Bull na špici, Ferrari stahuje náskok. Mercedes v problémech?

Předsezónní testy rychle utekly, týmy měly letos na přípravu pouhé tři dny, kromě nich všichni se aktuálními vozy čerpali filmovací dny pro své shake-downy, ale to nemohou jezdit plnohodnotně: jsou omezeni jen na 100 km, navíc jim Pirelli k tomu neposkytne závodní pneumatiky.

Pravidla zůstala vcelku stabilní, ovšem drobná omezení v zadních rozích podlahy, bočnic a difuzoru přidělala starosti aerodynamikům. Cílem bylo snížit vertikální přítlak, aby se pneumatiky letos dokázaly vyrovnat se zátěži monopostů během závodů a nemusely se měnit konstrukce, jak si týmy přály. To se povedlo, nicméně se očekává, že se inženýři letos dostanou zpět na loňské hodnoty.

Pátek byl náročný kvůli větru, jenž dosahoval 47 km/h, což negativně ovlivňovalo aerodynamiku a různá měření. Na trať se navíc dostalo dost písku, což snižovalo přilnavost, teploty byly navíc celkem vysoké, a tak se přehříval povrch pneumatik, díky tomu rychleji odcházely. V sobotu stále foukalo, ale teploty už byly nižší a s 'černým zlatem' už nebyly takové problémy. Týmy měly lepší vyvážení, hodně práce věnovaly během krátkých jízd nastavení. Dnes foukalo nejméně a vozy kroužily na C2, C3 a C4 pneumatikách (nominace pro GP Bahrajnu) s větším množstvím paliva.

Max Verstappen během pátečního odpoledne | foto: Red Bull Content Pool

Nejrychlejší čas testů předvedl dnes Verstappen s Red Bullem, když o pouhou desetinu překonal Cunodu ze sesterské AlphyTauri. Max však použil o něco tvrdší pneumatiky, mezi oběma bude větší rozdíl než půl sekundy. Navíc ve svém nejrychlejším kole se smýkla záď jeho vozu RB16B a vyjel mimo trať - čas mohl být podstatně lepší.

Navíc platí to, že neznáme přesné programy týmů, výkonnostní módy pohonných jednotek či množství benzínu v nádržích, proto se skutečná výkonnost dá z těchto časů jen těžko odvodit.

Třetí příčku pro Ferrari dnes zajistil Sainz, čímž jen potvrdil stoupající formu svého nového zaměstnavatele, jenž loni doplácel na slabou pohonnou jednotku. Na stejné směsi za Red Bullem zaostal o 0,651 sekundy.

Nejlepší časy (barva představuje použitou směs pneumatik) a počty ujetých kol během testování v Bahrajnu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Musíme pečlivě zanalyzovat veškerá data, abychom byli co nejlépe připraveni na začátek šampionátu. Zbývá toho udělat hodně, všichni si ale přejeme, aby se nám vedlo dobře. Během testů bylo rušno. Jednou z našich priorit bylo co nejlépe využít krátký dostupný čas, abychom poznali chování vozu SF21, a v tom jsme uspěli. Cítím, že jsme se zlepšili v moha oblastech ve srovnání s minulou sezónou. Těžko říct, jak na tom jsme ve srovnání s našimi soupeři, jelikož se tento test interpretuje ještě obtížněji než obvykle," shrnuje šéf týmu Mattia Binotto.

Všechny zajímá, co se děje s Mercedesem, který v pátek dopoledne dlouho stál kvůli výměny převodovky. Z mizerného začátku se otřepal, na oslavy to však ni dnes nebylo. Hamilton na nejměkčí sadě pneumatik (C5) na Verstappena ztratil přes sekundu.

"Hodně jsme si hráli s nastavením a aspoň jsme dokázali udělat krok správným směrem," prohlásil po dopolední části Bottas, jenž Bitvu o titul nevyloučil - byť to podle něj tentokrát bude opravdu náročné. Dal tak vzpomenout na závěr předsezónních testů před 2 roky, kdy masívně ztráceli na Ferrari, ale poslední den díky změnám v nastavení světlé výšky získali půl sekundy na kolo.

Ferrari se podle Binotta v mnoha oblastech zlepšilo - bude opět útočit na vítězství? | foto: Scuderia Ferrari

"Udělali jsme trochu pokrok s vyvážením při větší množství paliva a vůz byl předvídatelnější, z dat nasbíraných o závodní rychlosti za poslední dny ale vidíme, že nejsme tak rychlí jako Red Bull. Při menším množství paliva to bylo zmatenější. Nezískali jsme tolik. Musíme se podívat na náš přístup, protože dnes bylo příliš mnoho aut rychlejších než my," komentuje šéf traťových inženýrů Andrew Shovlin.

Ač nám tedy zástupci Stříbrných šípů svorně tvrdí, jak velkým výzvám čelí a jak je po jejich náskoku, tak musím upřímně říct, že by mě překvapilo, kdyby vzhledem k velikosti svého týmu, zkušenostem a svým zdrojům za dva týdny v kvalifikaci nebyli nejrychlejší.

Nicméně z výsledků předsezónních testů se zdá, že by Red Bull letos mohl být blíže a souboje o vítězství letos mohly být těsnější. Totéž platí pro střed pole, který by mohl být vyrovnanější. Už se těším na první závod a napínavou sezónu.

Počty ujetých kilometrů během tří dnů v Bahrajnu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

V testech mě zaujal Russell s Williamsem, který se zřejmě konečně dostal před Haas. Brit na C5 směsi skončil hned za Hamiltonem na šesté příčce, před McLareny či druhým Red Bullem. Nezkušení piloti Haasu - Mazepin s Mickem Schumacherem - obsadili až 17. a 19. místo.

McLaren se za rychlými časy moc nehonil, spíše poznával svůj nový balík po změně dodavatele motorů. Z týmu však zářila spokojenost - dokáže pravidelně bojovat o pódia? Každopádně překvapil zajímavými detaily na voze MCL35M - například inovativním řešením difuzoru a způsobem, jak dokázal obejít zpřísnění pravidel v této části (zkrácení vertikálních ploutví pod podlahou).

Vše se zdá být legální a konkurence již určitě testuje jejich řešení ve svých aerodynamických tunelech. Velmi členité bočnicové panely také dobře plní svou roli při odvádění vzduchu ze spodní přední části pod okraje podlahy pro její utěsnění a tvorbě vyššího přítlaku. Jeho tempo při delších jízdách dnes bylo velmi působivé.

Ujeté vzdálenosti dle výrobců motorů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Aston Martin (loňský Racing Point) navázal ještě užší spolupráci s Mercedesem, brzdily jej ale problémy se spolehlivostí techniky. Vettel dnes přišel o polovinu odpolední části a skončil celkově až dvacátý, Stroll musel ráno předčasně do garáže poté, co přišel o plnící tlak. Včera stáj zase stále kvůli problému s převodovkou a v počtu ujetých kilometrů skončila na předposledním místě - horší už byl jen jejich dodavatel: Mercedes.

"Přesto si myslím, že šlo o produktivní den. Ujel jsem spoustu kol a lépe poznal auto, což je velmi užitečné a fakt se mi to líbilo. Dost mi to pomohlo. Zel jsme nezvládli všechno, co jsme měli v plánu, ale všichni jdou do prvního závodu s tak omezeným testováním. Je toho před námi ještě hodně, všichni musíme poznat své vozy a obzvlášť tyto pneumatiky," bagatelizoval Vettel.

Fernando Alonso se po 2 letech vrací do F1 - podívá se na pódium? | foto: Alpine F1 Team

Hodně jsme byli zvědavi i na matadora Alonsa, jenž včera dostal na chvíli své Alpine (loňský Renault) do čela. Španěl byl s vozem spokojený, za poslední 2 dny si s ním užil celkem 206 kol - více zvládli jen čtyři piloti (Leclerc, Mazepin, Räikkönen a Gasly).

Vůz A521 je "bachratý," ve srovnání s ostatními štíhlými kráskami vypadá trochu neohrabaně. Jeho ředitel Marcin Budkowski nám však včera na tiskové konferenci vysvětlil, že upřednostnili aerodynamický výkon před těžištěm a hmotností a že jejich balík s těmito rozměry funguje k jejich spokojenosti.

Pirelli si chování pneumatik pochvaluje: "Fungovaly dobře, neobjevily se žádné problémy jako drolení, pouze lehká abraze na nejměkčích směsích... Rozdíly ve výkonnosti mezi směsmi se kvůli vývoji dráhy těžko hodnotí. Nejsnazší to je asi mezi C2 a C3 směsí, tam se to pohybuje kolem půl sekundy, zatímco odstup mezi C3 a C4 směsí je větší, než jsme čekali," shrnuje Mario Isola.

Nyní se tedy těšíme na poslední sezónu s 13" pneumatikami - příští rok F1 přechází na novou generací monopostů s 18" koly. Bude Mercedes po 7 letech kralování konečně poražen? Těším se na vaše postřehy pod článkem.