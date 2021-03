Skončí letos McLaren opět třetí? Seidl nabízí svůj pohled na věc

Zdá se, že na čele budou v sezoně 2021 Red Bull a Mercedes. Rakouská stáj podávala v testech mimořádně přesvědčivé výkony, kdežto Stříbrné šípy údajně neukázaly plný potenciál svého balíku. Třetí nejrychlejší stroj by měl mít McLaren, jeho šéf Andreas Seidl nicméně zůstává opatrný a vyhlíží vyrovnanou bitvu s dalšími soupeři. Především s Ferrari, Aston Martinem, Alpine a také Alpha Tauri.

„Bude to velmi těsné, rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Myslím, že Ferrari se vrátí silné, Aston Martin v té skupince taky bude, nechci odepisovat ani Alpine a Alpha Tauri, která vypadá velmi dobře," prorokuje Seidl.

McLaren letos přešel na motory Mercedes, přičemž šéf týmu je s tím, jak inženýři tuto výzvu zvládli spokojený. Oranžový vůz neměl s novým agregátem žádné problémy, což je v takto ranné fázi sezony velmi povzbuzující.

„Zatím jsme spokojeni, vypadá to dobře. Hlavní je pro nás skutečnost, že náš vůz vypadá spolehlivě. Ohledně výkonnosti nechci nic predikovat, zatím je na to moc brzy. Ale myslím, že budeme zhruba někde tam,. kde jsme byli loni. Bylo by skvělé znovu skončit třetí, ale nesmíme zapomínat, že před posledním závodem jsme mohli skončit i pátí. Bude to velmi těsné, v téhle skupince nás každopádně vidím i tento rok," hlásí Andreas Seidl.