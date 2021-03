Masakr, hodnotí Vettel testy. Surer se diví problémům Aston Martinu

Sebastian Vettel má před sebou novou výzvu. Čtyřnásobný mistr světa, který strávil posledních šest let u Ferrari, přesídlil před sezonou 2021 k Aston Martinu. Ambiciózní stáj vedená Lawrencem Strollem má od Vettela velká očekávání - jeden z nejzkušenějších pilotů současného startovního pole by ji měl obrazně řečeno posunout na vyšší level.

Jenže předsezónní testy Aston Martinu dvakrát nevyšly, což je komplikace zejména právě pro Seba. Německý pilot je znám svou náchylností k závodní technice - ta mu musí ve všech ohledech sedět, aby byl schopný podat stoprocentní výkon. Avšak vlivem výše zmíněných komplikací nebyl na podrobné ladění a zvykání si čas.

„Poslední den už byl celkem ok, ale je fakt, že první dva dny byly docela masakr," přiznává Vettel, který prorokuje vyrovnanou sezonu ve všech částech startovního pole.

„Vypadá to dost těsně, byla by paráda, pokud by to takhle těsné opravdu bylo. Red Bull je impozantní, v případě Mercedesu byste byli překvapeni, pokud nebudou vpředu. Z našeho auta máme solidní pocity, ale na soudy je zatím brzdy. Uvidíme, jak se to vyvine."

Sebastian Vettel - první předsezonní testy v Bahrajnu | foto: Aston Martin Racing

Televizní analytik Marc Surer si všímá spolehlivostních problémů Aston Martinu. Konkrétně těch s motorem a připomíná, že McLaren, který před touto sezonou přešel na agregáty od Mercedesu žádnými poruchami netrpěl. To je podle něj důvod k zamyšlený a v tmavě zeleném táboře varovně zdvižený prst.

„Je to legrační, McLaren jezdil bez problémů, jako by to byl právě on, kdo je na motory Mercedes zvyklý, kdežto Aston Martin měl hned několik slabších chvilek. Možná je to jen shoda náhod, ale třeba taky ne. Donutí vás to k zamyšlení," hlásí Surer..

A jak bude podle Marca Surera vypadat interní týmový souboj mezi Strollem juniorem a Vettelem? „Seba nečeká nic jednoduchého, tohle je Strollův tým. Nejen loni byl mnohdy lepší než Pérez... Stroll bude pro Vettela referenčním bodem, ale Sebastian ho může zdolat. Když bude v pohodě, tak může jezdit stejně dobře jako před lety," uzavírá.