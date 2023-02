Nahradí Vettel v Bahrajnu Strolla? Aston Martin dal odpověď

Spekulovalo se, že by mohlo dojít na Sebastiana Vettela, který po loňské sezoně ukončil kariéru. Tuhle variantu ale představitelé týmu dementovali. Zákulisní informace hovoří o tom, že nabídku smetl ze stolu sám Vettel. Pro mnohé fanoušky je to škoda, protože vidět souboj Vettela s Alonsem v identickém voze by zcela jistě bylo velmi zajímavé.

Aston Martinu tak prakticky zbyla jen jedna možnost. Tou je rezervní pilot stáje Felipe Drugovich, který Strolla nahradil už během testování. A pokud se Stroll nedá dohromady, nahradí jej Brazilec i v prvním závodě. Informaci potvrdili představitelé týmu. V rámci letošních testů odjel Drugovich s Aston Martinem přes 600 kilometrů.

Vedl si slušně. Předváděl vcelku rychlé a hlavně konstantní výkony. Z části proto, že letošní tmavě zelený vůz vypadá velmi dobře. Podle mnohých je to právě Aston Martin, kdo udělal během zimy největší výkonnostní pokrok. Někteří dokonce predikují, že Aston zatopí Mercedesu i Ferrari. Jestli k tomu opravdu dojde, se začneme dozvídat už tuto neděli, kdy sezona 2023 startuje prvním závodem v Bahrajnu.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.



The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh