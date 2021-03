Mercedes tápe. Neví, jak vyřešit potíže se "slabší" zadní části svého vozu W12 + VIDEO

Kromě toho řešil během testování v Bahrajnu různé technické problémy - o úvodní dopoledne přišel například kvůli problému s převodovkou, po poledních přestávkách vyjížděl z garáže s hodinovým zpožděním. Hamilton skončil druhý den po smyku ve štěrku a jeho týmový kolega Valtteri Bottas si po celou dobu stěžoval na nestabilní záď.

Ani jeden z nich se nedokázal přiblížit rychlým časům Red Bullu - Hamilton ve svém nejlepším pokusu ztrácel přes sekundu, byť použil tu nejměkčí směs, kterou Pirelli přivezlo. A Stříbrné šípy ani den po testu netušily, jak svou slabinu rychle vyřešit.

"Bylo celkem jasné, že se auto špatně ovládá. Na druhou stranu je faktem, že vůz Red Bull byl velmi stabilní, zejména v posledním sektoru kola byl jako přibitý. To považuji za férové závěry z pozorování. Šlo to vidět z venčí a podle mě to odrážely i časy na kolo," uznává šéf strategií Mercedesu James Vowles.

"Je taky fér říct, že zatím jsme nenašli odpovědi, je teprve 24 hodin po testu. Máme k dispozici obrovské množství dat a před sebou dlouhou cestu k tomu, abychom se pokusili pochopit, co to způsobovalo," trápí Vowlese, jenž by chtěl se svým týmem získat osmý titul v řadě za sebou.

Podmínky v Sáchiru nebyly ideální: silný vítr a množství písku na dráze, jenže s tím se museli vypořádávat i jejich soupeři. A žádný z nich neměl až takové potíže se zadní části svého auta jako Mercedes.

"Vítr to ztěžoval. Když je za vozem, přicházíte o přítlak, protože to v podstatě snižuje rychlost vzduchu. V některých zatáčkách, kde jsme měli vítr v zádech, k tomu bylo auto náchylné. Pak se také pneumatiky celkem snadno na tom okruhu přehřívaly. A když se začnete smýkat, přicházíte o přilnavost a zhoršuje se to," shrnuje šéf traťových inženýrů Andrew Shovlin.

"Důležité je nicméně to, že jsme podobné trápení u našich soupeřů nepozorovali, takže se musíme hodně zaměřit na to, proč byla zadní část trochu slabší, jak ji udělat stabilnější a předvídatelnější. Práce na tom nyní probíhá," odhaluje Shovlin.

"Snad pro piloty už nebude tak obtížná, až dorazíme k závodnímu víkendu, protože se hodně na ty své časy nadřeli," uzavírá hlavní inženýr Mercedesu. Ten v Bahrajnu ještě v úterý po testech absolvoval natáčecí den, aby prověřil další novinky na voze. Přitom ovšem mohl ujet pouze 100 km na nezávodních pneumatikách.