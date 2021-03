Třetí den testů ŽIVĚ: Dopoledne nejrychlejší Pérez

Aktuální výsledky:



Průběh dne:

12:00 Je konec dopoledního programu. Týmy nyní čeká hodinová přestávka na oběd.

11:53 Ferrari a Alfa Romeo se v závěru dopoledního programu věnují dlouhým jízdám. Jejich tempo vypadá srovnatelně.

11:43 Podle pozorovatelů to vypadá, že Mercedes udělal se svým vozem přes noc výrazný pokrok. Ten mu umožnil vůz uklidnit a výrazně zvýšit jeho rychlost i předvídatelnost.

11:37 Raikkonen se posunul před Strolla, který jezdí na nejtvrdších C1 pneumatikách.

11:25 Pérez vylepšil svůj čas na 1:30,187.

11:17 Leclerc absolvuje delší stint, už odjel přes 20 kol v kuse.

11:09 Běží nám poslední hodinka dopolední části testů.

10:51 Pérezův nejrychlejší čas se už blíží včerejšímu nejlepšímu v podání Botase. Rozdíl je v tom, že Fin jej včera zajel na nejměkčích C5, kdežto Bottas dnes na žlutých C3.

10:45 Pérez jde na první místo - 1:30,309.

10:37 Své časy zlepšili Norris i Gasly.

10:23 Zatím největší rozruch technického rázu způsobil McLaren svým difuzorem. Nejedná se však o nic radikálního na způsob loňského systému DAS u Mercedesu.

10:19 Leclerc a Pérez zajeli svůj nejrychlejší čas na středním obutí, Norris na tom tvrdém.

10:12 Pérez jde na druhé místo - 1:30,543

10:05 Norris jde na druhé místo. Na Leclerca v tuto chvíli ztrácí 0,251.

9:49 Norris zlepšuje svůj čas a posouvá se na šestou příčku. Na Leclerca, teď ztrácí přes vteřinu.

9:40 Russell je dalším, kdo si udělal menší výlet mimo trať. Schumacher se při snaze o rychlá kola dostal do provozu a svůj čas nezlepšil. To se ale povedlo Oconovi, který zajel 1:31.630 min.

9:30 Pérez se zlepšuje a jde na druhé místo a to na pneu C2. Na Leclercův čas ztrácí 0,4 sek.

9:27 Stroll s Aston Martinem zkouší dlouhé jízdy, už má na svém kontě 29 kol s pneu C4 a jezdí časy o pět sekund pomalejší než nejrychlejší čas Leclerca. Tým se soustředí na svůj program, který je odlišný od ostatních.

9:20 Podle komentátora SkySports Karuna Chandhoka dnes prý na dráze Mercedes vypadá a především chová se, mnohem lépe. Na trati se zatím snaží například Norris, který si zlepšil svůj čas.

9:04 Leclerc si udělal menší výlet mimo trať. Ocon se zatím zlepšuje.

8:57 Na druhé místo se řadí Gasly (C3), rychlejší čas zajel i Russell.

8:48 Bottas zatím zajel největší počet kol, konkrétně 17. Zatím Pérez na to šlápl a zajel třetí nejrychlejší čas 1:32,067 min na sadě C2. V dalších kolech se Mexičan opět zlepšuje.

8:35 Räikkönen jde na šesté místo a dnes bude mít auto jen sám pro sebe. včera se finský pilot Alfy Romeo nechal slyšet, že jejich motor Ferrari je letos v mnohem lepší pozici než loni. Zlepšuje se i Bottas či Gasly.

8:27 A máme tu další změnu na čele, Leclerc zajel čas 1:30,486 min, opět na pneu C3. Je to prozatím třetí nejrychlejší čas testování.

8:20 Na druhé místo se zařadil Valterri Bottas, ale to už jde do čela Mick Schumacher na směsi C3 s časem 1:32,803 min.

8:18 Poprvé si dnes vyzkouší nový Williams i George Russell.

8:08 Leclerc vyjel mimo trať. Zatím je však na čele když s pneu C3 zajel čas 1:32,959 min.

8:02 Alfa Romeo zkouší aerodynamiku, na trati hned v úvodu Räikkönen, Pérez, Leclerc či Ocon.

8:00 A máme tu zelenou!

7:55 Včera přišla ze světa F1 smutná zpráva. Ve věku 97 let zemřel legendární britský komentátor Murray Walker.

7:52 Týmy dnes čeká závěrečný den testů v Bahrajnu. Jak si povedou dnes? Sledujeme živě. A je dnes v Bahrajnu. Vzduch má 21 °C, trať 37 °C.