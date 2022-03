Ferrari na vítězství v závodech prý ještě nemá, Alpine chce v kvalifikaci bojovat o postup do 3. části

Scuderia každý den předsezónních testů patřila k nejrychlejším, zajížděla konkurenceschopné časy s větším i menším množstvím paliva, auto bylo stabilní a Charles Leclerc s Carlosem Sainzem si jeho ovladatelnost pochvalovali, proto jsme ji zařadili mezi hlavní kandidáty na vítězství ve velkých cenách.

Na vítězství zatím nemáme, dušuje se Ferrari

Podle jejího šéfa Mattii Binotta je ale takové hodnocení zcela mimo: "Nejsem schopný posuzovat ostatní, ale v hodnocení sami sebe bychom měli být velmi dobří. A nemyslím si, že budeme patřit k vítězům. Podle mě mají Red Bull a Mercedes velmi silná a rychlá auta, navíc jde o velmi silné týmy."

Ferrari je taky velmi spolehlivé - v předsezónních testech ujelo nejvíce kilometrů ze všech | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Mohl jsem pozorovat, že Red Bull nasadil na svůj vůz vylepšení i v poslední den testů. Ukazuje a dokazuje to, jak jsou dobří ve vývoji, který je od nynějška do prvního závodu kritický," chválí svého rivala šéf stáje z Maranella.

A co Stříbrné šípy, jež představily radikální vůz s ultra-úzkými bočnicemi? "Možná se dále zlepší i Mercedes. Jsou velmi silní, velmi rychlí a doufám, že bychom mohli být outsidery. Doufám, že bychom si to s nimi nějak mohli rozdat. To by s naší strany bylo skvělé," komentuje Binotto.

Alpine chce zabojovat o Q3, bude alespoň pátým nejrychlejším týmem? | foto: Alpine F1 Team

Alpine chce bojovat o Q3

O vítězství chtěla původně bojovat i stáj Alpine, jenže po testech to vypadá spíše na to, že bude bojovat v hloubi pole. "Fernando stále není štěstím bez sebe, stále chce jezdit rychleji, stále nachází na voze problémy. Je ale samozřejmě šťastnější," popisuje sportovní ředitel týmu Alan Permane.

"Piloti nejsou u vytržení a nečekáme, že vrazíme a ovládneme kvalifikaci, ale doufám, že budeme v mixu a určitě zabojujeme o Q3," přeje si šéf francouzského týmu. "Měli bychom tam zhruba být, je to jen o tom, abychom poskládali věci dohromady."

Do poslední části kvalifikace postupuje 10 z 20 vozů. Zda se to Alpine podaří a kdo bude ze všech nejrychlejší, to se dozvíme již tento víkend, kdy se pojede Velká cena Bahrajnu.