Katastrofa pro Strolla - kvůli nehodě přijde o předsezónní testy v Bahrajnu

Kanaďan se sice již svezl v novém voze AMR23, šlo však jen o základní test funkčnosti systému v rámci natáčecího dne, kdy mohl použít pouze speciální pneumatiky, na kterých se během roku nezávodí.

Jako ostatní spoléhal na třídenní předsezónní testy v Bahrajnu, kdy se piloti můžou více sžít s novou technikou. Tento rok na rozdíl od předchozích sezón je v plánu pouze jediný test, absence proto může být citelnou nevýhodou.

Stroll tyto testy bude muset tento týden od 23. do 25. února vynechat kvůli "drobnému" incidentu, při kterém si přivodil zranění, jež mu neumožní usednout do vozu.

Wishing you a speedy recovery, @lance_stroll. 💚 https://t.co/f2OerRKWis — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 20, 2023

"Hej chlapi, měl jsem nešťastnou nehodu, když jsem trénoval na kole v rámci přípravy na sezónu. Jsem odhodlaný dostat se zpět do auta a moc se těší na novou sezónu s týmem. Jsem motivovaný k tomu, abych se co nejdříve odrazil zpět od této překážky," uvádí 24letý pilot.

Sezóna začíná prvním závodem 5. března v Bahrajnu, Aston Martin nyní vyhodnocuje své možnosti. Většinu práce zřejmě převezme nová posila Fernando Alonso, tým ale možná dá šanci i někomu jinému.

Rezervní pilot Stoffel Vandoorne nebude k dispozici, protože se bude připravovat se stájí Penske v Kapském Městě na závod Formule E. Na simulátoru už trénuje šampion Formule 2 Felipe Drugovich. Bude právě do něj Aston Martin investovat a připravovat si jej jako zálohu, pokud by se Stroll nedal do 1. závodu do pořádku?