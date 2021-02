Nový vůz si v Silverstone otestoval už i Williams, FW43B ale ukáže až 5. března. Změní barvy?

Stáj z Grove si tak po McLarenu jako druhá vyzkoušela novou techniku na závodním okruhu. Týmy se tak snaží co nejdříve odhalit chyby a slabiny, aby je stihly vyřešit do začátku letošní sezóny, která odstartuje v Bahrajnu 27. března.

I dispozici budou mít jediný třídenní předsezónní test, taktéž v Bahrajnu, od 12. do 14. března. Williams by tam již chtěl dorazit s plně připraveným vozem FW43B - loni používal označení FW43, letos k němu přidává "B," což odráží pouze menší úpravy kvůli zmrazeným pravidlům.

Včera na sociálních sítích zveřejnil video ze svých prvních jízd, ovšem moc detailů z FW43B na něm kvůli záměrnému rozmazaní patrných není. Nicholas Latifi na něm sleduje svého týmového kolegu George Russella.

Ten na Twitteru zveřejnil svůj snímek z mokrého britského okruhu se slovy: "Dnes znovu na dráze. Nová sezóna už dřív přijít nemůže." Jeho kanadský týmový kolega dodal: "Bylo to skvělé být dnes opět za volantem. Jsem nadšený z toho, že na to s autem opravdu přitlačím v předsezónních testech."

Back on track today. New season can't come soon enough. 👊 pic.twitter.com/jMWWakCW7b

Členové týmu byly v tmavomodrých barvách, podle videa zřejmě i nový monopost. Williams se tedy po loňské sezóně zřejmě odklání od své bílé barvy.

Stejně jako McLaren o den dříve mohla stáj dle pravidel určených pro filmovací den ujet pouze 100 km (v Silverstone 17 kol) na speciálních nezávodních pneumatikách.

Great to be back behind the wheel today. Excited to really push this car in pre-season testing! #NL6 #WeAreWilliams pic.twitter.com/LH2FOlpHoR