Návrat krále? Alonso zůstává při zemi: Nemám velká očekávání

Návrat Fernanda Alonsa je bezesporu jedním z hlavních trháků letošního ročníků Formule 1. Velezkušený Španěl bude závodit za tým Alpine, se kterým chce získat co nejvíc dobrých výsledků. Zároveň však zůstává při zemi a neočekává zázraky. Dvouletá pauza od F1 se prý může na jeho výkonnosti zpočátku projevit.

„Nemám žádné velké ambice. Samozřejmě uvidíme po testech, ale myslím, že ve srovnání s loňským rokem se toho moc nezmění, protože nedochází k velkým změnám. Podle mě bude mít Mercedes navrch, za ním se seřadí Red Bull a pak budou následovat další stáje, mezi nimiž by to mělo být dost natěsnané. Do této skupiny nejspíš budeme patřit i my s Alpine," říká Španěl.

Rodák z Ovieda nyní rehabilituje po nehodě na kole, kterou utrpěl minulý týden při tréninku. Zranění naštěstí nejsou vážná, takže Alonsův start v sezoně není ohrožen. Bývalý pilot Ferrari nebo Renaultu by měl stihnout rovněž začátek zimních testů, které jsou tentokrát situovány do Bahrajnu.

Fernando Alonso v rámci filmovacího dne v Barceloně | foto: Renault Sport F1

Ani z osobního hlediska nemá Alonso velká očekávání. Dobře ví, že znovu si zvyknout na F1 zabere nějaký čas. Dvojnásobný šampion sice ze závodění nevypadl, ale například Dakar, ve kterém se ostřílený bard objevil, je oproti královně motorsportu úplně jiná disciplína.

Diametrálně. Španělský veterán to dobře ví.

„Pořád jsem závodil, nebyly to věci, které bych neznal, ale bylo to úplně něco jiného. Když srovnám velké auto na Dakaru a Formuli 1 v Barceloně... Ani se to pořádně srovnat nedá, je to něco úplně odlišného," říká závěrem.