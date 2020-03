Honda se svým motorem dosáhla dalšího pokroku - nejen v oblasti výkonu a spolehlivosti

Red Bull si letos se svým japonským motorovým partnerem dává za cíl mistrovský titul. U Hondy pracovali nejen na zlepšení výkonu, spolehlivosti, ale také na pomocných systémech, lepším rozložení hmotnosti či uspořádání uvnitř monopostu.

AlphaTauri (bývalé Toro Rosso) si spolupráci s ní od roku 2018 pochvalují: "Šlo o velký pokrok. Pracujeme s nimi třetím rokem, a když se podíváte na to, jak pohonná jednotka pasuje do monokoku a srovnáte to s prvním rokem, tak jde o velký rozdíl," zdůrazňuje Tost.

"Všechno je zoptimalizováno: od elektrických krabiček po vodní a olejová čerpadla a všechny ty věci, aby se zlepšilo těžiště a rozložení hmotnosti. Samozřejmě to pomáhá, působí to výkonnostní rozdíly. Kromě toho udělali velké kroky vpřed i v oblasti spolehlivosti a výkonnosti," pochvaluje si šéf AlphyTauri.

Zákazníci Hondy si pochvalují její pokroky a vzájemnou spolupráci | foto: Scuderia AlphaTauri

Jeho technický ředitel Jody Eggington to komentuje slovy: "Přizpůsobují svou pohonnou jednotku našim potřebám vnitřního uspořádání. Zde dochází k velmi dobré dynamice - vždy pracují na tom, aby uspokojili potřeby AlphyTauri a Red Bullu. Pořád to pokračuje, velmi dobře na to reagují."

"Opravdu nám to pomohlo celou tu věc umístit co nejtěsněji, jsou v tom flexibilní. Jde o evoluci. Ve třetím roku máte pracovní vztahy zformovány, chápete základy jejich filozofie stojící za pohonnou jednotkou, a jde i o kontinuitu. S ní máte možnost věci dále posouvat a optimalizovat," vysvětluje Eggington.

"Vztah s Hondou v posledních letech skutečně zesílil, dosáhli jsme na tři vítězství v závodech a v kvalifikacích. S do druhého roku samozřejmě míříme s kontinuitou, pohonná jednotka je více integrovaná do šasi a naše očekávání přirozeně rostou. Cíle jsou letos velmi vysoké. Víme, že máme tvrdé soupeře, my však máme v našem týmu sílu i hloubku na to, abychom letos dali dohromady skutečnou výzvu," dodává šéf Red Bullu Christian Horner.