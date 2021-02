"Neměli bychom nejslabší motor, pokud by nedošlo ke zmražení pravidel," hlásá Ferrari

Jedním z opatření pro přežití týmů bylo zmrazení vývoje motorů. V praxi to znamenalo, že po celou sezónu 2020 musely používat tu specifikaci pohonné jednotky, s níž ji zahájily. Ferrari dobře vědělo, co musí vylepšit, aby získalo zpět ztracený výkon, jenže v jejím průběhu už na ni nemohlo sáhnout.

"Pokud by v roce 2020 nedošlo ke zmrazení, tak si myslím, že pohonná jednotka by byla tou první věcí, kterou bychom se během sezóny pokusili řešit," uvádí Mattia Binotto poté, co mezi konstruktéry skončili až za Mercedesem, Red Bullem, McLarenem, Racing Pointem i Renaultem.

"A myslím, že bychom vylepšení měli určitě ještě v roce 2020, před vstupem do sezóny 2021. Podle mě by to vylepšení stačilo přinejmenším na to, abychom neměli tu nejhorší pohonnou jednotku v poli," věří šéf Scuderie.

Po loňské sezóně mohou motor vylepšit, což se dle zákulisních informací Ferrari daří. Jenže nespí ani Mercedes, jenž na své pohonné jednotce taky dále pracuje.

Mercedes má zatím nejlepší motor, podaří se během zimy soupeřům stáhnout jeho náskok? | foto: Mercedes AMG F1 Team

"V roce 2021 máte jen jednu šanci, abyste na dráze nasadili výkonnostní vylepšení. Proto dobře víte, že do toho vylepšení musíte dat co nejvíce a pak se ho držet, protože máte jen jeden pokus. To opravdu zvyšuje tlak na výrobce motorů, aby z této jediné příležitosti dostali maximum," varuje technický ředitel Mercedesu James Allison.

Vylepšují všichni, co bude s Red Bullem?

Tento stav může být kritický pro budoucnost Red Bullu, který stále čeká na odpověď Komise F1, zda jeho soupeři podpoří kompletní zmrazení motorů od roku 2022 do 2025. Pokud by k tomu nedošlo, tak by si rakouská stáj nemohla dovolit obrovské náklady na výzkum a vývoj spojené s vylepšování pohonné jednotky Hondy, která by jim byla ochotna poskytnou související intelektuální vlastnictví.

I ta má letos přijít s podstatně konkurenceschopnějším motorem a stáhnout náskok Mercedesu, po letošní sezóně se ale japonská automobilka z F1 stahuje. O vývoji v Sakuře Max Verstappen říká: "Jsou velmi pozitivní, ale vím, že ani další týmy nezůstávají stát. Pracují velmi tvrdě na zlepšení. Snad se nám samozřejmě podaří stáhnout trochu z náskoku. Ale uvidíme."