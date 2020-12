Můj osud ukazuje, že F1 nemá ty nejlepší jezdce, tvrdí Pérez

Pérez v posledních závodech předvádí výborné výkony, naposledy v neděli se z posledního místa v prvním kole dostal až na nejvyšší stupínek, před třemi týdny v Turecku dojel druhý, v šampionátu mu patří se 125 body slušné čtvrté místo. Jenže ani to mu nestačí, aby se v F1 udržel.

Příští rok do jeho kokpitu usedne Vettel z Ferrari a Red Bull, jeho poslední naděje a místo, kam by rád zamířil, si zřejmě ponechá nevýrazného Alexandera Albona, jenž na svého týmového kolegu stále dost ztrácí. Sergio připouští, že nyní nemá věci ve svých rukou a že se do F1 vrátí zřejmě až v roce 2022.

To, že si nedokáže najít slušné místo, je podle něj smutné: "Už mám nějaké dobré možnosti pro sezónu 2022, to nejlepší by tedy bylo pokračovat i příští rok. Ale pokud si budu muset dát pauzu, tak to nebude katastrofa, můžu se vrátit zpět v roce 2022," uvádí pilot Racing Pointu, jenž se příští rok přejmenuje na Aston Martin.

Sergio Pérez v Bahrajnu, kde si o víkendu dojel pro své první vítězství | foto: Racing Point F1 Team

"Pravidla se tak změní, že to jezdecké stránce podle mě moc neuškodí, dostat se pak do toho. Víte, jsem v pohodě. Myslím, že Esteban [Ocon] zmínil povahu Formule 1, když piloti jako on nemůžou sehnat místo," pokračuje Pérez.

"Může to být fakt těžké a ve Formuli 1 žel nejsou ti nejlepší piloti. Budeme na to tedy tlačit a podávat výkony. Myslím, že jde o ten nejlepší způsob, jak to dělat," kroutí hlavou Mexičan.

Zmíněný Ocon, jenž také musel vynechat jednu sezónu, než se letos vrátil zpět s Renaultem, tuto situaci nepovažuje za normální: "Je jeden z nejlepších kluků tady, nemůže zůstat mimo. Nebylo by to normální. Ale sport je žel někdy takový a nekončíte v těch nejlepších situacích," dodává s odkazem na Péreze.