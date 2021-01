Mělo Ferrari lepší auto než Red Bull? "Max dělá takové rozdíly, může se postavit Hamiltonovi," tvrdí Jos Verstappen

Sice k tomu podle něj asi nikdy nedojde, přesto "by mu nevadilo," pokud by si Mercedes vyhlídl Maxe. "Jen bych tomu zatleskal. Pak by to už bylo jasné, ne?" usmívá se Jos, jenž je přesvědčen o schopnostech svého syna získat titul i po boku Hamiltona.

Jeho syn na to podle něj s přehledem má: "Měl na to už před 3 roky. Víte, Max vždycky jezdí na 110 %. Kvůli tomu fakt nevíme, jak je auto dobré nebo špatné. Možná to naše auto bylo horší než Ferrari. Je to možné, nikdo to neví," ohlíží se Verstappen senior za uplynulou sezónou, v níž Red Bull skončil mezi konstruktéry druhý a Scuderia až šestá.

Letos bude po jeho boku nastupovat Sergio Pérez, jenž nahradí loni se trápícího Alexandera Albona. "Jedinou věc, kterou můžete udělat, je srovnávat Maxe s jeho týmovým kolegou. A Albon v motokárách a nižších kategoriích fakt nebyl tak špatný. Vedlo se mu tam dobře. Ale loni měl vedle Maxe docela problém," hodnotí Jos.

Podle něj je Max ve stejné lize jako Hamilton: "O Maxovi tvrdím totéž - je neuvěřitelně silný. I ve svém přístupu, jakým se dokáže postavit proti týmovému kolegovi."

"Hamiltonovi to u Mercedesu opravdu vyšlo. Viděli jsme, že u McLarenu zažíval roky, kdy mu to moc nevycházelo. Nestanete se mistrem světa, pokud nemáte mistrovský tým a mistrovské auto," poukazuje na nepřízeň osudu v podobě nekonkurenceschopné techniky, kterou ve své dosavadní kariéře jeho syn měl.

"Dovolte mi to formulovat takto: nevadlo by mi, kdyby Max usedl po jeho boku. Myslím, že by šlo o velmi dobrou věc. A o věc, na kterou celý svět čeká," dodává k potenciálnímu duelu Verstappen - Hamilton u Mercedesu.

U Stříbrných šípů zůstává Valtteri Bottas, Lewis je stále bez smlouvy. "Vůbec mě to nevzrušuje. Neděláme si starosti, ani si nechceme stanovovat přesné datum [podpisu]. Dojde k tomu, podepíšeme zřejmě těsně před začátkem testů," komentuje šéf týmu Toto Wolff.