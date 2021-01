Posila pro Schumachera, dostane inženýra, který pomohl k titulům jeho otci

Jméno Schumacher se počínaje sezonou 2021 vrátí do Formule 1, syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera Mick bude nově hájit barvy týmu Haas, přičemž jeho týmovým kolegou se stane další nováček Nikita Mazepin z Ruska.

Schumacher junior patří do jezdecké akademie Ferrari, Scuderia si v něm vychovává další talent po vzoru Charlesa Leclerca, šéf týmu Mattia Binotto se dříve nechal slyšet, že mladý Němec by mohl naskočit do rudého monopostu za dva roky. To je ale stále ještě vzdálená hudba budoucnosti, nyní musí Schumacher zvládnout přesun do královny motorsportu, v tom mu má pomoci velezkušený inženýr Jock Clear.

Clear už toho má ve Formuli 1 za sebou víc než dost. Spolupracoval například s Michaelem Schumacherem, Lewisem Hamiltonem, Nicem Rosbergem nebo Charlesem Leclercem. Byl to právě on, kdo Monačanovi usnadnil přechod do Ferrari, neboť v sezoně 2019 Clear zastával pozici Leclercova závodního inženýra.

Mercedes | foto: Mercedes AMG F1 Team

Letos se však ostřílený inženýr stáhl do ústraní, jak vysvětluje Mattia Binotto. „Pro rok 2020 jsme přehodnotili jeho úkoly, z Jocka se stal kouč našich pilotů, který se věnoval zejména Charlesovi. Má na starosti veškeré aspekty jezdeckého stylu, které s jezdci probírá. Nyní jsme došli k závěru, že jeho roli zintenzivníme, což znamená, že se bude věnovat také Mickovi."

Na závěr dodejme, že Clear přestoupil k Ferrari z Mercedesu, v Maranellu měl původně na starosti závodní strategie, ale postupně došlo k jeho „převelení" na jinou pozici. Jak už jsme zmínili, Jock Clear dříve spolupracoval také s Michaelem Schumacherem, i z tohoto pohledu tak půjde o zajímavou hříčku osudu.