Alonso "zažehl soutěživého ducha" - ovládl test nováčků v Abú Zabí

Testování se zúčastnilo celkem 15 pilotů, z toho čtyři již v F1 závodili. Kromě nejrychlejšího Španěla za volant usedl také jeho bývalý kolega Stoffel Vandoorne, Robert Kubica s Alfou Romeo či Sebastien Buemi s Red Bullem.

Alonso během závodního víkendu předváděl své umění se starým Renaultem R25 poháněným třílitrovým atmosférickým desetiválcem, dnes měl k dispozici aktuální monopost RS20 a dosáhl s ním rychlejšího času, než Daniel Ricciardo či Esteban Ocon v sobotní kvalifikaci.

"Bylo to fajn, velmi příjemné být zpět ve voze, obzvlášť se závodním týmem. V rámci přípravy jsem testoval s vozem z roku 2018, ale tenhle je o něco serióznější, zažehl trochu soutěživého ducha," komentoval nadšený Alonso.

Výsledky testování v Abú Zabí | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Každý tým mohl nasadit dva vozy, Racing Point ani McLaren se testu ale nezúčastnili. Původně byl totiž určený pouze mladým jezdcům, FIA později udělila výjimky pilotům, kteří letos nezávodili.

Nakolik byl test pro Renault užitečný? "Odsouhlasili jsme si spoustu základních věcí, jež jsme připravili v továrně, jako je umístění sedačky, pedálu atd., což je užitečné vzhledem k jednomu a půl dni zimního testování příští rok. Dnes jsme vše zvládli a do vánoc míříme s dobrým rozpoložením a všichni v týmu jsou motivovaní," odpovídá Alonso.

Nejvíce kilometrů si připsal Robert Shwartzman z Akademie Ferrari - jeho 129 kol na okruhu Jas Marina představuje 716,5 km. O dvě kola méně stihl Marino Sato s AlphouTauri, Antonio Fuoco s druhým Ferrari jich ujel ještě o jedno méně.

Jejich spolužák Callum Ilott kroužící s Haasem byl dnes potvrzen jako oficiální F1 testovací pilot Scuderie pro rok 2021.

Počet ujetých kilometrů podle týmů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Každý pilot měl k dispozici 2 sady nejměkčí (C5) směsi a 4 sady středně-tvrdé (C4) směsi letošních pneumatik Pirelli.



