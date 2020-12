Alonso se zúčastní "testu mladíků" v Abú Zabí, dostává povolení od FIA

Konkurence je naštvaná, protože Renault podle nich získá jasnou výhodu, když do testu určeného převážně pro mladé jezdce nasadí svého budoucího pilota se dvěma tituly a bohatými zkušenostmi z Formule 1.

Původně se měly testovat 18" pneumatiky na letošních upravených monopostech v rámci příprav na rok 2021, jenže zavedení nových pneumatik bylo společně s novými pravidly o rok odloženo. Testování proto mělo být věnováno mladým talentům, každý tým proto dostal neobvyklou možnost nasadit během dne dva vozy.

Některé stáje kvůli pandemii COVID-19 a úsporným opatřením žádaly o zrušení testu, nakonec ale souhlasili s tím, že budou moci dát příležitost nováčkům, což by jim finančně mohlo pomoci - existuje totiž celá řada mladých jezdců, kteří by za test rádi zaplatili.

Proviňuje se Renault proti sportovním pravidlům? Ta uvádějí, že piloti účastnící se testu "musí vlastnit mezinárodní licenci A, a pokud FIA neschválí jinak, nesměli se během své kariéry se účastnit více než dvou mistrovských závodů F1."

V případě Alonsa však FIA schválila jinak. Renault totiž při lobování za svého jezdce uvedl, že 39letý Španěl je již dva roky mimo F1. Zatím má s aktuálním vozem RS20 na kontě pouze 100 kilometrů, které odjel v rámci filmovacího dne Renaultu. Krom toho ale na různých tratích kroužil s dva roky starým vozem RS18.

Na schůzkách během závodních víkendů bylo několik týmů proti tomu, aby velezkušený Alonso do tohoto testu nastoupil - např. Ferrari, McLaren či Racing Point. Podle nich získá Renault konkurenční výhodu, když veterána posadí do současného vozu a umožní mu významně přispět k jeho vývoji během zimy.

McLaren a Racing point se před několika měsíci mimochodem rozhodli, že se testu nezúčastní, protože nemají mladé jezdce s potřebnou ujetou vzdáleností, a proto by nic moc nezískali.

Šéf wokingské stáje Andreas Seidl uvedl: "Myslím, že pravidla říkají, že nemůže jít o jezdce, který odjel více než dvě velké ceny. A zároveň dávají možnost či výhradní právo FIA učinit výjimku. Ale opět - nemění to celkový účel tohoto testu: má jít o test mladíků. Proto si myslím, že není moc o čem diskutovat. Fernando je skvělý F1 jezdec, jenž dosáhl mnoha velkých úspěchů. A fakt nedokážu pochopit, jak zapadá do účelu testu mladých jezdců!"

Soupeři podle šéfa Renaultu Cyrila Abiteboula celou věc zbytečně zveličují: "Jde o obvyklou věc, snažit se o drobné hry. Většina týmů je však pragmatických. My jen musíme doufat, že taková bude i FIA. Renault toho pro mladé jezdce dělá tolik!"

Ředitel závodů FIA Michael Massi potvrzuje, že FIA využila své právo udělit výjimku, nikoliv však pouze Renaultu. Red Bull se do testů chystá nasadit Sebastiena Buemiho, s Alfou Romeo bude jezdit Robert Kubica.

CONFIRMED: @gyzhou_33 & @alo_oficial to test for Renault DP World F1 Team in Abu Dhabi.



Guanyu Zhou and Fernando Alonso will drive the Renault R.S.20 in the one-day post-season test held at the Yas Marina Circuit on Tuesday 15 December.



🏎 https://t.co/uo6fkrlOQ7#RSspirit pic.twitter.com/N1NZ5fA2bQ