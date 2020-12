Incidenty se řešily po závodě, Leclerc a Mercedes dostali trest

Už v průběhu prvního pobytu safety caru na trati, důsledku to kolize Péreze s Leclercem a následnou nehodou Verstappena (podrobnější popis v reportáži k závodu) se na obrazovce objevila informace, že incident bude vyšetřován až po závodě - s ohledem na fakt, že dva účastníci nehody byli mimo hru. Verstappen označil Leclercův manévr za nerozvážný a dodal, že by měl nést za něj odpovědnost.

Podobného názoru byla i komise FIA, která po závodě posoudila celou situaci a vyslovila Leclercovi trest v podobě posunu o tři místa zpět na startovním roštu Grand Prix Abú Zabí příští neděli, zároveň zatížila jeho závodní licenci dvěma trestnými body.

Sergio Pérez naštěstí incident přestál bez újmy | foto: Racing Point F1 Team

"Vůz číslo 16 [Leclerc] při nájezdu do zatáčky 4 brzdil příliš pozdě, zablokoval pravé přední kolo a narazil do vozu číslo 11 [Pérez], jenž jel v ideální stopě zatáčky," odůvodnili své rozhodnutí sportovní komisaři. Je to letos už podruhé, co se Leclerc stal pachatelem nehody v prvním kole závodu. Podobná věc se mu stala v úvodu sezóny v Grand Prix Štýrska, kdy z trati vyprovodil týmového kolegu Vettela.

Prozatím má Leclerc na svém kontě pouhé tři trestné body, takže mu nehrozí nebezpečí, že by v dohledné době musel nuceně odpočívat. Každopádně on sám o své vině přesvědčen nebyl, měl za to, že Mexičan, pozdější vítěz závodu, zvolí vnější oblouk a byl poněkud překvapen, jak mu "zabouchl dveře".

Pokutu dostal i Mercedes

Mercedes měl rovněž těžkou hlavu, protože komisaři se pustili do prošetření jeho prohřešku ze 62. kola, kdy Russell dostal na svůj vůz pneumatiky, které patřily Bottasovi. Jak uvedl Toto Wolff, šéf stáje, původcem byl "technický problém v radiové komunikaci". Mistrovský tým se tak ocitl v nepříjemné situaci, neboť i na takovou situaci pravidla pamatují: "Jde zjevně o porušení předpisů a normálně by byl tým stižen sportovním trestem, v nejhorším případě diskvalifikací ze závodu," uvedli sportovní komisaři.

George Russell o své první body nepřišel | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nakonec se celá záležitost vyřešila pouze finančním postihem. "Kromě výše uvedené technické záležitosti existují polehčující okolnosti. Především tým napravil problém během jednoho kola. V tomto případě vůz číslo 63 [Russell] učinil další zastávku v boxech, která se promítla do jeho momentálního umístění na trati. Dále u vozu číslo 77 [Bottas] bylo při výměně předních pneumatik zjištěno, že měly být nasazeny na vůz číslo 63 a po značném zdržení opustil boxové stání na pneumatikách, které byly na voze 77 nasazeny před výměnou. I tento fakt ovlivnil konečnou klasifikaci pilota vozu 77. A konečně za třetí: ačkoliv tento druh porušení pravidel nespadá do rámce "tolerance tří kol", uvedených v článku 24, odstavec 4, písmeno B - druhý pododstavec (ten momentálně odkazuje pouze na nedovolené použití pneumatik různých specifikací), považujeme přestupek za obdobný. Odpovědnost za montáž pneumatik v souladu s předpisy spadá do pravomoce každého týmu, proto jsme dospěli k názoru, že potrestání týmu je žádané.

Zároveň doporučujeme, aby FIA zvážila změnu či úpravu zmíněného článku 24, odstavce 4, písmeno B) za účelem přizpůsobení podobnému typu překročení pravidel s bezodkladným účinkem," uvedli sportovní komisaři s dodatkem, že podobná záležitost nebyla ve Formuli 1 dosud zaznamenána.

Tým byl pokutován sumou ve výši 20 000 €, ovšem jak Bottas, tak Russell zůstávají v celkové klasifikaci závodu na svých místech. A ještě jeden argument pro všechny, kteří tvrdí, že Hamiltonova absence okamžitě znamená pád Mercedesu do průměru - Russell odkroužil na vedoucí pozici v Bahrajnu tolik kilometrů, že ho to řadí v tabulce leaderů letošní sezóny na třetí místo - právě za Hamiltona a Bottase.