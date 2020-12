Selhání rádia? Wolff vysvětluje, jak Mercedes a Russell přišli o vítězství + video

První Grand Prix za Mercedes díky absenci nemocného Lewise Hamiltona proměnil George Russell ve své velké sólo. Podařil se mu start, držel si od těla Valtteri Bottase a po první výměně pneumatik dokonce navýšil svůj náskok na pět vteřin. Pak ale přišla nehoda Jacka Aitkena, zpočátku Virtuální safety car a Mercedes se rozhodl vsadit na riskantní kartu.

Oba vozy zamířily v 62. kole do boxů a Russell byl velmi rychle odbaven, ovšem vzápětí mechanici přišli na to, že dostal pneumatiky určené pro Bottase. I proto Fin strávil v boxech 27,4 vteřiny, když mu nešly nasadit středně tvrdé pneu a mechanici museli na vůz vrátit už použité tvrdé gumy.

George Russell měl na dosah vítězství. Vyhrál by nebo ne? | foto: Mercedes AMG F1 Team

Snad celý svět fandící F1 zajímalo, jak mohl dominantní tým nejen této sezóny udělat takový přešlap. Pro Autosport vysvětlil celou situaci šéf týmu Toto Wolff a jak už to u podobných situací bývá, vysvětlení je až neskutečně banální.

"Stalo se toto: když jsme povolali pit-crew z garáže, dostali pokyn rádiem a přinesli správné pneumatiky. Ale ta část garáže, patřící Georgeovi, tenhle pokyn neslyšela. Rádio zkrátka nefungovalo a tak se na plochu dostali špatní kluci se špatnými pneumatikami," popisuje situaci Wolff.

Russell se sice dostal v pořádku na trať, ale v následujícím kole musel k mechanikům podruhé. "Okamžitě nám došlo, že když nemá Valtteri své gumy, jsou na Georgeově autě. Proto jsme vrátili na Bottasovo auto staré pneu a bylo nám jasné, že George bude muset do boxů znovu," dodává Wolff.

Navzdory této nemilé skutečnosti ale byl Russell pořád v takové pozici, aby mohl o vítězství ještě zabojovat. Jenže mu nebylo přáno: v 78. kole dostal do sluchátek informaci, že jeho pneumatika má defekt. Proto na začátku 79. kola opět zastavil a po výjezdu na červené směsi zkoušel dohnat co se dá z 15. místa.

"Pomalý defekt byl nejspíš způsoben přejížděním obrubníků, jak to udělal nejen on v celém závodě. Ptáte se, jestli by vyhrál? Nevím. Propočty naznačovaly, že mohl Sergia dohnat a DRS by mu mohlo pomoci, ale nejsem si tím docela jistý. Sergio totiž jel brilantně, skvělý závod a vítězství si zasloužil, protože my udělali příliš mnoho chyb a ještě měli smůlu s oním defektem," uzavírá Wolff.