Gasly má jasno, Albona u Red Bullu nenahradí

Pierre Gasly už má o své budoucnosti jasno. Čtyřiadvacetiletý rodák z Rouenu bude hájit barvy Alpha Tauri také příští rok, Ti, kteří doufali v Gaslyho opětovný přesun do Red Bullu tak jsou nejspíš zklamáni.

Pravdou je, že mladý Francouz po loňské sezoně, která by si v jeho případě zasloužila přívlastek katastrofální, pookřál. V momentě sesazení do tehdejšího Toro Rosso to vypadalo, že formulová kariéra Gaslyho skončila, reprezentant země galského kohouta se však nevzdal. Už ve druhé polovině loňského ročníku začal předvádět zlepšené výkony, což vyvrcholilo ziskem pódiového umístění na brazilském Interlagosu - vůbec prvního v Gaslyho kariéře spjaté s Formulí 1.

Letos Pierre exceluje, v interním souboje doslova ničí týmového kolegu Kvyata, přičemž jeho největší chvíle slávy přišla v Itálii, kde dokázal v divokém závodě dokonce zvítězit.

Alexander Albon a Pierre Gasly počas závodu na Nürburgringu | foto: Red Bull Content Pool

„Už od chvíle, kdy se k nám loni vrátil, předvádí Pierre konstantně dobré výkony. Získal druhé místo loni v Brazílii a první letos v Itálii. Doufám, že u nás zůstane ještě dlouhou dobu, po psychické stránce je velmi silný," chválí svého svěřence šéf týmu Franz Tost.

„Jsem moc rád, že budu pokračovat ve spolupráci s Alpha Tauri. Máme harmonické vztahy, jsem také moc rád, že se nám podařilo zvítězit na Monze, bylo to moje první vítězství ve Formuli 1 a teprve druhé v historii týmu. Jsem na to náležitě hrdý," dodává Gasly.