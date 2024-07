GP BRITÁNIE: Prohlášení po závodě - vše se točí kolem Hamiltona

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo:

Dnešek pro mě znamená strašně moc. Je to ta nejneuvěřitelnější čest stát na nejvyšším stupni vítězů tady v Silverstone. Myslím, že mi stále bije srdce! Zažili jsme tu tolik úžasných chvil a dnešek byl nejemotivnějším vítězstvím, jaké jsem kdy zažil. Bylo to opravdu několik náročných let pro celý tým. Vzhledem k tomu, jak tvrdě všichni pracovali, aby uspěli, myslím, že to bylo skutečné uvolnění emocí. Jsem navždy vděčný všem v týmu, Mercedesu a všem našim partnerům. To, že se mi to konečně podařilo, je ten nejkrásnější pocit, který si pamatuji.

Byl to ošidný závod. Proměnlivé podmínky z něj udělaly skutečnou výzvu. Zachovali jsme chladnou hlavu a ve správný čas jsme se rozhodli přezout zpět na slicks. To nám pomohlo získat zpět vedení a dokázal jsem ho udržet.

George Russell, defekt vodního systému

Jsem naprosto zničený. Asi deset kol před tím, než jsem musel odstoupit, jsem na volantu registroval teplotní alarmy. Měl jsem problém s vodovodním systémem, potýkal jsem se s tím a nakonec prohrál. Gratuluji Lewisovi a celému týmu. Odjel skvělý závod a je to naprosto zasloužené vítězství. Oba jsme tvrdě tlačili, abychom pomohli týmu s vývojem vozu a je skvělé vidět, že se to vyplácí.

Vůz se dnes choval velmi dobře. Věděl jsem, že to bude dlouhý závod s ohledem na povětrnostní podmínky. Když začalo pršet, trochu jsem se trápil. Dokázal jsem ale znovu najít tempo a byla to zajímavá bitva až do konce. Přesto to pro nás jako tým byl úžasný víkend. Můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosáhli, a těšíme se na poslední dva závody před letní přestávkou.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Dnešní vítězství je jako pohádka. Je to naše poslední Velká cena Velké Británie společně s Lewisem a je to skvělý způsob, jak se rozloučit. Skvělý pocit, když se vám podaří zvítězit před britským publikem s nejikoničtějším a nejúspěšnějším britským jezdcem v Mercedesu.

Vítězství z minulého týdne bylo šťastné. Dnes jsme byli rychlí téměř za všech podmínek. Dlouho jsme jeli na prvním a druhém místě, a i když byly McLareny rychlé, když začalo pršet, dokázali jsme se před ně dostat. Je to zasloužené vítězství a ukazuje odvahu tohoto týmu. Nikdy jsme nepřestali věřit, nikdy jsme nepřestali pracovat a dokázali jsme uvolnit potenciál vozu. Nyní jsme na koni.

George měl dnes smůlu. V poslední době byl velmi silný a včera získal fantastickou pole-position. Bohužel jsme museli jeho auto vyřadit kvůli problému s vodovodním systémem. Nebýt toho, pravděpodobně by si udržel pozici, z níž by mohl bojovat o vítězství.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo:

Dnes to bylo těžké zvládat, zejména kvůli dešti, ale když se podívám na čistý výkon, byl jsem v prvním stintu příliš pomalý a celkově jsem se potýkal s degradací pneumatik. V jednu chvíli to vypadalo, že bych mohl skončit pátý nebo šestý, ale udělal jsem všechna správná rozhodnutí, zejména při zastávkách v boxech, a to mě vrátilo zpět do boje. Když začalo pršet, nechtěl jsem příliš riskovat, protože jsem se už trápil s přilnavostí. Tým na konci zvolil tvrdé pneumatiky, což mi rozhodně zachránilo závod, protože jsem byl jediný na této směsi a byl jsem schopen opravdu tlačit. I přes těžkou situaci jsem skončil druhý a navýšil mé vedení v šampionátu, což je pro nás samozřejmě velmi dobrý výsledek. Nyní jsme v polovině sezóny a máme před sebou ještě trochu práce, abychom sezónu dokončili tam, kde chceme být.

Sergio Pérez, 17. místo:

Tohle je den, na který se nezapomíná; nic u mě opravdu nefungovalo, zpočátku jsem riskoval, abych se o něco pokusil, ale bohužel jsem dnes neměl to, co bych potřeboval. Na přechodných pneumatikách jsem brzy zariskoval, mysleli jsme si, že bude pršet více a silněji, ale bylo příliš brzy, ztratil jsem hodně času a pneumatiky byly k ničemu. Po celý závod jsem byl mimo pozice a bylo opravdu těžké závod zvládnout. Jsem velmi zklamaný, ale je čas se pohnout kupředu, jsem rád, že je teď malá přestávka, musíme se přeskupit jako tým a udělat nějakou podstatnou práci. Potřebuji teď čistý víkend, víkend pokroku, abych se dostal zpět do rytmu. Maďarsko a Belgie jsou víkendy, kdy se musím vrátit do formy.

Christian Horner, šéf týmu

Byl to napínavý závod, v jednu chvíli to vypadalo, že jsme ze závodu vypadli, a v další minutě jsme se do něj vrátili. Strategie nám dnes klapala přesně tak, jak jsme se rozhodli, zejména v okamžiku, kdy jsme měnili slicks na intermediates a pak tvrdé pneumatiky, což byly dnes rozhodně správné volby. Kdyby se jelo o pár kol více, výsledek by mohl být jiný, ale i tak to byla skvělá jízda a výkon. Pit-crew a jezdci spolupracují opravdu dobře, Max a Checo samozřejmě informují o tom, co se děje, ale na zídce máme více informací, Komunikace funguje a jsou schopni udělat správná rozhodnutí ve správný čas. Budeme muset analyzovat výkon, rychlost a který tým startovního pole byl v daném okamžiku na trati nejrychlejší. Trochu se vyrovnalo, když trať oschla. Velká cena Velké Británie je vždy výjimečným víkendem, poroto posíláme velkou gratulaci Lewisovi ke skvělé jízdě na jeho domácí trati.

McLaren

Lando Norris, 3. místo:

Byl to těžký závod, ale velmi příjemný. Velká gratulace Lewisi Hamiltonovi, svůj závod zvládl dobře, takže klobouk dolů před ním i před Mercedesem. Byla to velká zábava bojovat v těchto podmínkách s těmito chlapíky a vždy na ostří nože, když hodně riskujete. Tento víkend jsme udělali mnoho dobrých věcí, ale je zde také spousta drobností, které je třeba zhodnotit. Tohle je místo, kde bych byl rád, kdyby všechno šlo perfektně, a to se dnes nestalo, ale i tak je krásné stát tu na stupních vítězů v Silverstone. Příští závod a příští rok se vrátíme silnější a zkusíme to znovu.

Oscar Piastri, 4. místo:

Dnes jsme získali body pro tým, ale také jsme promarnili několik příležitostí, takže je těžké neodcházet mírně zklamaný. Výzva k double pit-stopu nebo zůstat mimo hru, byla jedním z nejtěžších rozhodnutí, které jsme udělali. Bohužel jsme se prostě spletli, ale vezmeme to zpět a zrekapitulujeme, abychom zjistili, jak se z toho můžeme poučit. Kromě toho jsme dnes učinili silná rozhodnutí a je povzbudivé vidět, že máme rychlost, abychom byli vpředu. Před dalším dvojvíkendem máme týden na odpočinek.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Dnešní závod byl intenzivní a z tohoto víkendu odjíždíme s hořkosladkou příchutí. Věděli jsme, že déšť bude v určité fázi hrát roli a několik jezdců bojovalo o vítězství v různých pasážích. Myslím, že když začalo pršet, působili jsme velmi silně, a oba jezdci se posunuli do čela pole. Pak jsme toho nevyužili a vypadá to jako promarněná příležitost. Zhodnotíme rozhodnutí, která jsme uskutečnili - některá byly dobrá, jiná mohla být lepší. Znovu opakuji: je důležité, že bojujeme o stupně vítězů, vítězství, a možná dnes byl rozdíl otázkou malých detailů v provedení. Naše tempo v tomto trojitém závodě bylo povzbudivé a těšíme se na další závody.

Ferrari

Carlos Sainz, 5. místo:

Dnes to byl velmi solidní výkon a myslím, že jsem maximalizoval výsledek umístěním a nejrychlejším kolem. Zvládl jsem náročný závod dobře, za smíšených podmínek jsem byl schopen stáhnout ztrátu na vozy přede mnou. Bohužel, když trať oschla, chybělo mi trochu tempo a musel jsem se spokojit s pátým místem. Je jasné, že stále musíme dělat kroky vpřed, abychom snížili ztrátu na naše soupeře. Nyní máme volno, abychom se přeskupili a v Maďarsku se vrátili silnější.

Charles Leclerc, 14. místo:

Měl jsem dobrý start, ale bohužel se závod nevyvíjel tak, jak jsme doufal. Od 15. kola déšť sílil a my jsme si mysleli, že bude dále, takže jsem zajel do boxů pro přechodné pneumatiky. Možná to byla agresivní volba, ale v té době se zdálo, že by to vzhledem k pocitu, který jsem měl v autě, a naší předpovědi počasí mohlo vyjít. Bohužel, déšť byl opravdu silný až o pár kol později a moje pneumatiky byly v té době opotřebované, takže jsem musel udělat další zastávku. Nepovedlo se, my musíme přehodnotit náš závod a ujistit se, že dokážeme maximalizovat každou příležitost.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Nebyl to snadný víkend, ale Carlos dnes zajel dobrý závod, protože měl dobrý start, na mokru byl rychlý a jeho konečná pozice byla nejlepší, jaké dnes mohl dosáhnout, a to včetně bodu navíc za nejrychlejší kolo. Z Charlesovy strany to bylo trochu složitější, protože jsme hazardovali a tato strategie se nevyplatila. Měl skvělý start a posunul se o tři místa, pak ztratil nějaký čas, než se dostal se před Lance Strolla. Takže, když oba Mercedesy vyjely v první zatáčce v dešti mimo trať, rozhodli jsme se Charlese zavolat do boxu na intermediates, protože agresivní strategie byla jediným způsobem, jak se ho pokusit posunout v pořadí nahoru. Jak jsme viděli, nevyplatilo se nám to a pravděpodobně nás to stálo 6. místo. Tento víkend jsme se toho s vozem hodně naučili a udělali jsme dobrý krok vpřed, což je povzbudivé pro zbytek sezóny. Nyní musíme stavět na tom, co jsme se zjistili, a aplikovat to v dalších závodech. Všichni v týmu, včetně mě, jsou netrpěliví, abychom dosáhli dobrých výsledků.

Haas

Nico Hülkenberg, 6. místo:

Jsem velmi šťastný za tým, dalších super cenných osm bodů pod zámkem. Ještě důležitější je, že tato aktualizace přináší výkonnost a to mě naplňuje optimismem pro zbytek sezóny. Rozhodně teď bojujeme o pozici pátého nejrychlejšího týmu, Je to samozřejmě pozitivní, povzbudivé a před pár týdny to nikdo nečekal. Byl to složitý závod s deštěm v průběhu, kdy jsem na piloty s intermediates nestačil. V rychlých zatáčkách a s takovou přilnavostí to bylo velmi riskantní, ale podařilo se mi udržet čistou jízdu a získat zpět to, co jsem ztratil na startu.

Kevin Magnussen, 12. místo:

Myslím, že jsem zajel do boxů o kolo dříve, byl jsem na dostřel Albonovi a on zůstal na trati další kolo a vytvořil si výrazný náskok. Rychlost na měkkých pneumatikách opravdu nebyla tak dobrá, okamžitě jsem se dostal do provozu a prostě jsem neměl dobrý stint. Pro Nica je skvělé, že dnes získal osm bodů, je to pro tým opravdu dobrý pár víkendů a je to velmi důležité. Přál bych si, abych mohl trochu přispět, ale na konci jsem nedokázal.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Je to skvělý den. Je škoda, že jsme nemohli bodovat oběma vozy, protože kdyby Kevin neměl v posledním stintu problém se drolením měkkých pneumatik, byl by blízko zisku bodů. Dvakrát stejné umístění ve dvou závodech v řadě, co víc si přát. Aktualizace opět zafungovaly a Nico to v pátek okamžitě pocítil, ukázala to i jeho sobotní kvalifikace a jeho dnešní závodní tempo. Kevin byl se starou specifikací vozu spokojený, ale myslím, že se projevilo poškození z druhého tréninku, takže celkově vzato jsou to výsledky, na které můžeme být hrdí. Nebyl to snadný závod v proměnlivých podmínkách - je snadné říct, že stačí nasadit správné pneumatiky ve správný čas, ale je to mnohem obtížnější. Nicméně jsme vše zvládli. Byla to obrovská týmová práce, takže jsem opravdu hrdý.

Aston Martin

Lance Stroll, 7. místo:

Dnes to byl složitý závod, ale zvládl jsem ho dobře a získal pro tým slušný počet bodů. Měl jsem dobrý start a vytlačil jsem Hülkenberga z trati. Pak po několika kolech začalo pršet, zastavil jsem pro přechodné pneumatiky. Vždycky je to výzva posoudit, jak dlouho můžete přežít na suché směsi – nechcete stavět příliš pozdě a skončit v potížích – ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Je dobré zakončit tento trojvíkend konkurenceschopným víkendem. Pro tým je to velká vzpruha a budeme se snažit přenést tuto dynamiku do Maďarska.

Fernando Alonso, 8. místo:

Pro nás to je dobrý výsledek, protože oba vozy bodovaly. Tento víkend jsem se cítil konkurenceschopnější a zdálo se, že jsem na mých obvyklých pozicích, což je více povzbudivé než v posledních několika závodech. Byl to složitý závod na zvládnutí, s otazníky nad tím, zda v určitých fázích závodu nasadit slicks nebo pneumatiky do mokra. Myslím, že jsme čekali o kolo později, než jsme přezuli na přechodné pneumatiky, ale na tato rozhodnutí potřebujete trochu štěstí. Je na nás, abychom se neustále zlepšovali a našli ve voze před nadcházejícími závody více výkonu.

Mike Krack, šéf týmu

Deset důležitých bodů v našem domácím závodě v Silverstone, oba vozy v první osmičce. Lance a Fernando nic nepokazili a dobře se vypořádali s několika dešťovými přeháňkami, které dnes odpoledne způsobily velmi ztížené podmínky na trati. Dnes jsme optimalizovali strategii, když jsme se rozhodli ponechat si dvě sady středně tvrdých pneumatik, což se ukázalo jako ta správné. Tým a jezdci v poslední době neuvěřitelně tvrdě pracovali na vylepšení vozu a tento výsledek ukazuje, že naše úsilí se ubírá správným směrem. Velké poděkování patří všem v týmu za jejich tvrdou práci během tohoto trojvíkendu; děkuji fanouškům a našim týmovým partnerům za jejich podporu během tohoto nabitého domácího závodního týdne.

Williams

Alex Albon, 9. místo:

Došlo ke kontaktu ve třetí zatáčce a také v následující, také jsem ztratil kus předního křídla, takže jsem měl na začátku trochu obavy. Pak už do sebe všechno většinou zapadlo a já byla šťastný. Věděl jsem, že přijde déšť a druhá šance; musel jsem zůstat trpělivý a čekat, až se naskytne příležitost. Většinou jsme se rozhodovali správně, zastavili jsme ve správný čas a zvolili správné pneumatiky. Ztratil jsem nějaký čas při zastávkách v boxech a myslím, že bez poškození jsem mohl získat více bodů. Ale i tak jsem spokojený. Je to víkend, kdy jsem opravdu potřeboval pro tým něco udělat, takže když se mi to podaří v naší domácí Grand Prix, je to vždy více speciální.

Logan Sargeant, 11. místo:

Celkově to byl dobrý den. Od druhého tréninku, kde jsem se trápil s vysokým množstvím paliva, jsem vůz dostal do mnohem lepšího stavu a bylo to vidět. Rychlost byla dobrá, zejména na slicks. Na osychající trati jsem se s intermediates trochu trápil, protože jsem je až příliš opotřeboval. Vše jsme provedli relativně dobře a udrželi jsme vše pohromadě i v obtížných podmínkách. Měl jsem docela smůlu na načasování zastávky pro pneumatiky do přechodných podmínek, Alexova zastávka byla pomalá, což nás stálo čas. Samozřejmě, když se ohlédnu zpět, možná tam bylo pár rozhodnutí, která jsme mohli udělat o kolo nebo dvě dříve, což nakonec mohlo znamenat rozdíl mezi bodovanou a nebodovanou pozicí. Celkově jsem spokojený s tím, jak jsem tento víkend jel.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Vůz dnes v těchto smíšených a poměrně chladných podmínkách fungoval dobře. Alex si v prvních zatáčkách závodu trochu poškodil vůz po kontaktu s Loganem, ale velké kolizi se vyhnul s velkou dovedností. Logan měl dobrý start a oba vozy měly v první části závodu slušnou rychlost. Když přišla první přeháňka, oba jezdci odvedli skvělou práci a zůstali na hladkých pneumatikách, protože bylo obtížné určit, kdy přejít na přechodné pneumatiky. Když se ohlédnu zpět, možná jsme měli zajet o kolo dříve, protože déšť rychle zesílil. Když déšť přešel, nasadili jsme ve správný čas na oba vozy slicks a Logan s Alexem měli na rychle osychající trati skvělé tempo. Loganovi se podařilo předjet Magnussena a Alex zvládl skvělý manévr na Cunodu a získal pro tým dva cenné body. Celkově to byl pro tým po dvou náročných konečně dobrý víkend.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 10. místo:

Byl to dobrý, ale těžký závod. Na základě rychlosti, kterou jsme měli ve volných trénincích, jsme věděli, že na suchu bude těžké získat body, takže si myslím, že mokré podmínky nám pomohly udržet si malý odstup od vozů před námi. Normálně jsem v předchozích závodech déšť nedocenil, ale myslím, že dnes nám pomohl. Je to jeden bod a my ho bereme. Nyní se díváme dopředu, posouváme se a já jsem nadšený, že to, co jsme se naučili během posledních několika víkendů, využijeme v nadcházejících závodech před přestávkou. Maďarsko je kombinací pomalých a rychlých zatáček, takže doufejme, že využijeme našich silných stránek a budeme bojovat v první desítce.

Daniel Ricciardo, 13. místo:

Byl to napínavý závod za smíšených podmínek. Nakonec jsme se chopili několika příležitostí, ale bohužel jsem nebyl konkurenceschopný. Byl to jeden z těch dnů, kdy jsem se trápil víc, než bych měl, takže se pokkusím vzpamatovat a přijít na to, proč se tak stalo. Myslím, že v posledních třech víkendech jsme v bitvě o nejnovější vylepšení ve srovnání s některými našimi konkurenty ve středu pole trochu ztratili, takže při výhledu na další závody máme před sebou nějakou práci. Je fajn, že teď máme týden volna, abychom se všichni znovu naladili a vrátili se úspěšně do Budapešti, což je úplně jiný okruh.

Laurent Mekies, šéf týmu

Tento víkend byl skvělou reklamou pro formuli 1 a ukázal, že tento sport jednak zažívá fantastický růst na nových tratích a klasická sportoviště, jako je Silverstone, mají stále co nabídnout. Obrovský dav si to očividně užil a je třeba mu pogratulovat, že se nenechal zchladit špatným počasím. Z naší strany je jasné, že rychlá povaha okruhu našemu vozu příliš nevyhovuje a nejsme tam, kde bychom chtěli být, tedy dominovat středu pole, jak se nám to dařilo na začátku sezóny. Z tohoto trojvíkendu se však vracíme domů s dalším zaslouženým bodem pro Jukiho - v obtížných měnících se podmínkách si vedl dobře. Daniel zaostával za sevřenou skupinou ve středu pole a skončil mimo body, přestože dobře bojoval. Tento závod uzavírá teprve polovinou sezóny - viděli jsme, jak rychle se hierarchie může závod od závodu měnit; od čela startovního roštu až po jeho závěr. Byl to více než kdy jindy závod zaměřený na vývoj a všichni ve Faenze a v Bicesteru se plně těší na další potřebný krok výkonnosti našeho vozu.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 15. místo:

Naše podmínky byly velmi zrádné, zvláště když jsme jeli na slicks na vlhké trati, ale přesto si myslím, že jsme zvládli všechny důležité výzvy správně. Vždy jsme byli mezi prvními, kdo měnil pneumatiky, dobře jsme četli podmínky, nedělali jsme žádné zbytečné zastávky a pravděpodobně jsme z měnících se okolností vytěžili maximum. Zastávky byly také docela dobré: bohužel nám chyběla dostatečná rychlost v obou podmínkách, ale i tak jsme skončili na lepší pozici, než z jaké jsme startovali. Byl jsem také opravdu potěšen, když jsem dnes viděl Lewise zvítězit, zejména v jeho domácí Grand Prix. Vím, jak moc to pro něj znamená a jak je pro něj tento závod důležitý. Nyní máme pár týdnů na to, abychom se zaměřili na zlepšení: brzy nás čekají vylepšení, která nám snad pomohou udělat krok vpřed, stejně jako ho udělaly ostatní týmy.

Guanyu Zhou, 18. místo:

Dnes nebyl náš den. Startoval jsem na měkkých pneumatikách a doufal, že využiji na maximum prostor před deštěm: udělal jsem dobrý pokrok, ale déšť bohužel přišel příliš pozdě a v té době už byly moje pneumatiky pryč. Přezul jsem na středně tvrdé, a když konečně začalo pršet, zajel jsem do boxů pro přechodné pneumatiky. Cítil jsem však, že můj závod je ohrožen již po první etapě. Celkově je naše tempo na jedno kolo podobné tomu, které jsme měli v Barceloně, ale stále je před námi hodně práce, abychom se vrátili do boje o body. Možná to bude delší cesta, ale doufám, že najdeme rychlé řešení. S evropským trojzávodem za námi využijeme čas před Budapeští – tratí, která nám v minulosti vyhovovala – k tomu, abychom pokračovali v práci na voze a provedli správná vylepšení.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Tento závod potvrzuje, že nám chybí rychlost a bohužel jsme nebyli schopni dosáhnout žádného z cílů, které jsme si před víkendem stanovili. Zhouův závod byl ovlivněn startem na měkkých pneumatikách: nečekali jsme takovou úroveň degradace a drolení pneumatik, jakou zažil ve svém prvním stintu, což nás donutilo k předčasné zastávce v boxech ještě před tím, než začalo pršet. Návrat byl samozřejmě velmi těžký a zbytek závodu se nedal zachránit. Valtteri měl lepší závod, s dobrými strategickými zastávkami v boxech. Byl v kontaktu se všemi našimi hlavními soupeři, ale také trpěl přehříváním přední nápravy a zrněním, což silně ovlivnilo jeho rychlost – na všech směsích, které jsme dnes použili. Je zřejmé, že musíme učinit krok vpřed, a proto musíme i nadále tvrdě pracovat na řešení našich slabých stránek prostřednictvím pokračujícího a odpovědného programu rozvoje, který začíná již od dalších kol.

Alpine

Esteban Ocon, 16. místo:

Dnešní výsledek završil náš těžký víkend. Po celý víkend jsme dělali špatná rozhodnutí, což znamená, že jsme neměli šanci bojovat. Věděli jsme, že počasí bude proměnlivé, ale neoptimalizovali jsme naši strategii výběrem správných pneumatik a v důsledku toho jsme se propadli. Celkově je to víkend, na který chceme zapomenout a rychle se odrazit od Budapešti, což je závod a trať, na kterou mám skvělé vzpomínky.

Pierre Gasly, nestartoval

Okamžitě jsme si všimli, že s vozem při výjezdu z garáže není něco v pořádku, a měli jsme podezření na problémy s převodovkou. Věděli jsme, že by mohl nastat problém na startu; nakonec jsem se vrátil hned po zaváděcím kole do boxů a odstoupit. Kvůli penalizaci na startovním roštu za výměnu pohonné jednotky to byl na mé straně garáže stále jen kompromisní víkend. Škoda, že jsem se nemohl zúčastnit závodu, abych se alespoň pokusil bojovat o nějakou pozici. Vzhledem k tomu, že počasí bylo tak nestálé, mohli jsme mít nějaké příležitosti, ale to dnes prostě nebylo na pořadu dne. Budeme se i nadále učit a musíme analyzovat, co se přesně stalo, abychom se ujistili, že se stejný problém nebude opakovat. Máme před sebou spoustu práce a čas před Maďarskem využijeme k tomu, abychom se vrátili silnější.

Bruno Famin, šéf týmu

Je jasné, že to byl v Silverstone pro tým těžký víkend. Musíme se z toho poučit a musíme se v budoucích závodech zlepšit, abychom byli lepší. Nedali jsme našim jezdcům šanci bojovat. Pozitivem, které si z dneška můžeme vzít, je naše práce při zastávkách v boxech, kde jsme udělali významný pokrok vpřed. Pro tým to byl intenzivní trojboj. Budeme společně diskutovat, neúnavně pracovat na nalezení zlepšení a za dva týdny se do Budapešti vrátíme silnější.