GP RAKOUSKA: Kvalifikaci pro sprint pro sebe uzmul Verstappen, Leclerc nestihl zajet čas

Oproti tréninku teplota poněkud vystoupala - vzduch 27°C, trať 44°C a vlhkost se ustálila na 42 %. Pro jednotlivé pasáže kvalifikace byly předepsány určité směsi v pořadí žlutá - žlutá - červená.

Q1 - 12 minut

Tři minuty se nedělo nic, teprve poté jakoby se všichni probudili a rozjeli se za dobývání časů. Prvním, komu se prozatím čas měřil, byl Hamilton, ale jeho čas 1:06,416 mu byl později za porušení traťových limitů v zatáčce 6 smazán. Na rozdíl od Verstappena (1:05,690) a dalších pilotů ze špičky musel na trať ještě jednou, ale ani tentokrát nebyl prorokem - dokonce zajel horší čas (1:06,504). Jeho štěstím bylo, že se nedokázali zlepšit Albon, Hülkenberg a Ricciardo. Dalším, komu byl odečten původní čas za stejný prohřešek v deváté zatáčce byl Zhou.

Piloti Red Bullu, Ferrari, Russell, Piastri, Magnussen a Cunoda si druhé pokusy odpustili a nikdo na tom neprodělal. Opět se ukázaly už známé věci, rozdíly jsou nadále těsné a Pérez byl značně pomalejší než Verstappen.

Do Q2 nepostoupili: Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Zhou

Q2 - 10 minut

Tentokrát se špička vrhla na dráhu jakoby chtěla mít prostřední část rychle za sebou - Verstappen balík osmi pilotů vedl a stanovil maximum 1:05,186. Časy se o něco zrychlily a nikdo nezůstal pod hranicí 1:06,0. Q2 bychom mohli rozdělit na dvě části - do té druhé po šesti a půl minutách vyrazila zbylá smečka Stroll, Ocon, Magnussen, Gasly, Alonso, Sargeant a Cunoda. A jejich snažení provázely chyby. Velmi dobře rozjeté kolo měl Stroll, ale v poslední zatáčce se mu jeho vůz lehce smýkl a to ho stálo cenné setiny. Cunoda dokonce vycestoval až do únikové zóny označené rakouskými barvami. Onou výjimkou byl Sargeant, jehož čas 1:06,013 mu stejně nebyl k ničemu, protože kvůli jízdě za vyznačenou dráhou o něj přišel. Poslední pokus měl Magnussen a skutečně tvrdě atakoval příčky obou vozů Alpine, ale nakonec mu na Gaslyho chybělo nicotných 0,049 vteřiny.

Do Q3 nepostoupili: Magnussen, Stroll, Alonso, Cunoda, Sargeant

Q3 - 8 minut

Když uteklo 7 minut a na trati se nic nedělo, bylo nanejvýš jasné, že všichni sází na jeden jediný pokus. Což byl hazard, eliminující jakoukoli chybu. První zajel měřený čas Hamilton, ale jeho výkon ovlivnil špatný průjezd zatáčkou 1. Jak se čas sunul k ukončení Q3, bylo jasné, že trojice Pérez, Ocon a Gasly bude mít co dělat, aby vůbec stihla zajet nějaký čas. Povedlo se jim to na poslední chvíli, ale spěch během zaváděcího kola je zřejmě ovlivnil natolik, že všichni tři vyprodukovali výkon za hranicí 1:06,0!

Absolutně nejhůř dopadl Leclerc, jemuž se při jízdě uličkou aktivoval anti-stall systém. Musel před sebe pustit Péreze a piloty Alpine a když Monačan opět uvedl monopost do pohybu, chyběla do konce Q3 minuta a jedenáct vteřin, což by znamenalo zajet zaváděcí kolo hodně rychle a tím si opotřebit pneumatiky přes míru. Navíc Charlesovi chyběly k nájezdu do měřeného kola pouhé dvě vteřiny. Také se patřičně vztekal, uhodil do volantu a stěžoval si na boxovou zídku: "Co se, k čertu, stalo?" - "Spustil se anti-stall" - "No, tak dík, ale anti-stall nemůže zastavit motor! Ten se vypnul!" Na další stížnosti dostal z garáže pokyn: "Dobře, jeď do boxů, tam to probereme."

Verstappen nakonec zdánlivě snadno uhájil pro zítřejší sprint start z nejlepší pozice - s McLareny bylo toto trio jediné, jemuž byly naměřeny časy pod 1:05.0.

GP Rakouska (Spielberg) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:04,686 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:04,779 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:04,987 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:05,054 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:05,126 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:05,270 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:06,008 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:06.101 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:06,624 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari anti-stall 11. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:05,806 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:05,847 13. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:05,878 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:05,960 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing track limits 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:06,581 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:06,583 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1?06,725 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:06,754 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:07,197

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ