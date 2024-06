Kterak Leclerc propásl v Rakousku při kvalifikaci na sprint solidní příležitost

Třetí část kvalifikace (jak uvádíme v reportu - odkaz níže) byla skutečně sázkou do loterie a Charles Leclerc to poznal se vší trpkostí. Když necelé tři minuty před koncem Q3 seřadil v boxové uličce had desíti vozů, Monačan byl čtvrtý od konce. Náhle ale jeho Ferrari SF-24 vybočilo z průjezdného pruhu. Těžko si někdo mohl myslet, že Charles chce mít odstup od soupeřů, čas totiž neúprosně ubíhal. Záhy bylo jasné - Leclerc má se svým vozem potíže.

"Netuším, co se stalo. Pojížděl jsem boxovou uličkou, náhle vůz spadl do režimu anti-stall a pak se všechno vypnulo. Tým mi řekl, že to probereme po mém návratu do garáže, ale šel jsem do mix-zóny rovnou z auta, takže zatím nevím," znělo první Leclercovo vysvětlení.

K nájezdu do měřeného kola mu chyběly dvě vteřiny - Pérez, Gasly a Ocon před ním byli úspěšnější. Rozladěný Charles byl patřičně frustrovaný a s notnou dávkou ironie komunikoval se svým inženýrem Bryanem Bozzim:

Leclerc: "Co se, sakra, stalo?"

Bozzi: "Spustil se anti-stall."

Leclerc: "No, tak dík. Ale anti-stall nemůže zastavit motor. Nevím, jestli jste si toho všimli. Motor vůbec nešel. Vypnulo se zapalování, takže jsem musel všechno resetovat!"

Bozzi: "Rozumím, jeď do boxů. Tam si o tom popovídáme."

Už klidnější pak Leclerc zhodnotil celou situaci před novináři, ale stále ještě neměl jasno. Pochopitelně padla otázka, jestli by byl lepší, než jeho týmový kolega Carlos Sainz jr. na pátém místě: "Nebyli jsme super silní, ale rozhodně bych byl lepší než desátý. Takže to vnímám jako zklamání. Ale prověříme, co se vlastně stalo a zítra se pokusím zajet dobrý sprint, abych se vrátil opět do špičky," řekl Leclerc. Podle příspěvků na sociálních sítích by pro něj byl samozřejmě lepší start ze třetí řady, na níž asi objektivně měl, ale také ho mohl podobný problém potkat třeba v Q1 a to by byl mnohem větší malér.