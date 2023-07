PROHLÁŠENÍ po sprintu: Verstappen bude mluvit s Pérezem

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Jel jsem si svůj závod. Jen výjezd z první zatáčky.... Nebylo to hezké. V týmu si o tom musíme promluvit. Vytlačil mě na trávu, kde to bylo dost kluzké. Kdybych neudržel kontrolu nad vozem, byla by z toho velká rána.

Sergio Pérez, 2. místo

Viditelnost byla dost špatná. Měl jsem dobrý start, ale špatnou první zatáčku, snažil jsem se bránit a nevěděl jsem, že Max je vedle mě. Jakmile mi to došlo, otevřel jsem dveře. Bavili jsme se o tom. Za mě je to vyřešeno.

Christian Horner, šéf týmu

Parádní sobota pro celý tým. Na začátku závodu nám sice dost zatrnulo, ale oba piloti si poradili. Max jel fantasticky, neměl konkurenci. Checo předvedl velmi dobrý návrat po těžkém včerejšku. Musíme se soustředit, abychom stejný výkon předvedli i zítra. Navíc na trati, kde má Red Bull tak fantastickou podporu.

Aston Martin

Lance Stroll, 4. místo

Vzrušující závod! Dobře jsem odstartoval a získal pár pozic. Podmínky byly těžké. Na konci závodu nezůstalo z mých pneumatik vůbec nic. Celkově jde o dobrý výsledek pro tým.

Fernando Alonso, 5. místo

Pro tým to byla dobrá sobota, získali jsme víc bodů než Ferrari i Mercedes. Závod byl každopádně těžký, stojíte na startu a víte, že pneumatiky do přechodných podmínek jsou ok, ale už nevíte, jaké podmínky panují ve třetí nebo čtvrté zatáčce...

Mike Krack, šéf týmu

Velmi dobrý výsledek a povzbuzení pro celý tým. Děkuji oběma pilotům za výkon i profesionálně zvládnutý vzájemný souboj.

Mercedes

George Russell, 8. místo

Měli jsme špatnou kvalifikaci, po takové kvalifikaci doufáte v déšť. Jen bohužel pro nás je sprint moc krátký. Kdyby byl o dvě kola delší, skončili bychom pátí. Byl jsem rychlejší o pět vteřin na kolo než jezdci přede mnou...

Lewis Hamilton, 10. místo

Dneska jsme pár bodů ztratili. Mohli jsme skončit v první pětce, možná i na podiu, ale okolnosti byly proti. Když jsou podmínky takto proměnlivé, nikdy nevíte. Zítra čekám bitvu s Ferrari. Red Bull si jede svou ligu.

Haas

Nico Hülkenberg, 6. místo

V první řadě jsem šťastný. Tři body ze sprintu jsem opravdu nečekal, takže to je veskrze pozitivní. Moje přechodné pneumatiky odcházely, propadal jsem se víc než ostatní, trať už byla způsobilá pro slicks, takže jsme to rozhodnutí udělali - a bylo pro nás správné.

Kevin Magnussen, 14. místo

Se sprintem nejsem vůbec spokojen. Podmínky byly ošidné, pro suché pneu bylo moc mokro, takže i rychlost byla nižší - taková situace mi většinou vyhovuje, ale dnes jsem z ní nic nevydoloval. Nebyl jsem dost rychlý ani na intermediates, ani na slicks. Jsem zklamán, potřebuji vědět, jaké k tomu zaujmout stanovisko - samozřejmě se podívám, jak jel týmový kolega a zjistím, proč byl rychlejší než já - chci vědět, jak se mohu zlepšit.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes jsme prožili dobrý den. Za prvé - bylo fantastické mít v kvalifikaci obě auta v SQ3 a důležité bylo, že Nico získal nějaké body. V těchto obtížných podmínkách obvykle odvádíme dobrou práci, což neznamená, že na voze není pořád něco ke zlepšení. Tři body ze sprintu jsou pro nás dobré, zítra startujeme s jedním autem z TOP10, tak doufám, že přibydou další.