Verstappen v prvním tréninku způsobil červené vlajky a pak zajel nejrychlejší čas

Po minulém víkendu, kdy se závodilo v Barceloně tu tentokrát máme závod na rakouském Red Bull Ringu. Konkrétně sprintový formát, takže hned v pátek odpoledne bude na programu rozstřelová kvalifikace. Úvodní trénink nabídl prosluněné počasí. Teplota vzduchu atakovala 23 stupňů, trať byla ještě o deset stupňů teplejší.

Naprostou většinu tréninkových jízd odkroužily týmy na tvrdé a středně tvrdé směsi pneumatik. Dobře vypadal Mercedes, jehož piloti byli téměř celou dobu určenou pro první trénink na čele výsledkové listiny. V polovině prvního tréninku zavlály červené vlajky - zapříčinil je Max Verstappen. Mistr světa zastavil na cílové rovince a vypadalo to na problémy s motorem.

To by byla pro Maxe velká komplikace, neboť by jej čekala penalizace. Nicméně po pár minutách se Verstappen objevil zpět na trati. A nakonec zajel nejrychlejší čas. Druhá příčka patří Piastrimu, třetí Leclercovi. Velmi rychlé kolo měl rozjete i Lando Norris, ten ale v prostředním sektoru chyboval a vyjel do štěrku. Odpoledne je na programu již zmíněná kvalifikace pro sobotní sprint.

GP Rakouska (Spielberg) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:05,685 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:05,961 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:06,055 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:06,128 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:06,254 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:06,297 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:06,384 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:06,386 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:06,579 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:06,603 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:06,734 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:06,783 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:06,880 14. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:06,919 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:06,925 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:06,962 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:06,966 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:06,995 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:07,145 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:07,259

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ