PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Ferrari opatrně nadšené, Mercedes kalkuloval

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo

Po poměrně složitém závodním víkendu to byla dobrá kvalifikace. Ve volných trénincích jsme vyzkoušeli pár novinek a dnešek je sladce korunoval. Nejdřív jsme v Q3 vyjeli na použitých pneumatikách, což poněkud ohrozilo náš rytmus před přechodem na novou sadu, ale celkově se zdá, že se nacházíme na lepším místě něž loni. Teď musíme počkat, abychom zjistili naše šance v závodním režimu. Red Bull se stále zdá být o krok napřed. Ale chci využít každé příležitosti, která se naskytne.

Carlos Sainz jr., 4. místo

Bylo to opravdu těsné a první kvalifikaci nehodnotím jako špatnou. Sice jsem v Q3 neposkládal vše dokonale dohromady, ale jsem pro zítřejší závod na slušné pozici. Po testech jsem si jist, že závodní tempo je ve srovnání se začátkem minulé sezóny lepší, takže se těším, až se do závodění konečně zítra pustím a hned budu vědět, jak na tom rychlostně jsem. Chtěl bych sezónu začít dobře.

Frédéric Vasseur, týmový šéf

Q1 i Q2 jsme zakončili na prvním místě, takže by nás to mohlo vést k očekávání, že kvalifikaci vyhrajeme, ale nepovedlo se, protože se nám v posledním kole nezdařilo všechno optimálně sladit. Obecně je náš výkon povzbuzující, protože jsme ve všech částech byli rychlí. Máme za sebou první víkendový krok, zítra uvidíme, jak se popasujeme se závodním režimem. Je značně obtížné hodnotit zimní testy a ohledně množství paliva stále tápeme ve tmě.

Prozatím se zdá, že Red Bull nebude mít tak komfortní sezónu jako loni, možná by ho více týmů mohlo dostat pod tlak a donutí jej provádět rozhodnutí ohledně strategie či dokonce nastavení. Ale s vyhlídkou na závod se soustředíme zejména na sebe - degradace pneumatik je nejvíc zásadní, potom je otázka, jaké výsledky dovezeme. Prvním cílem je neztratit zbytečně žádné body.

Mercedes

George Russell, 3. místo

Všichni v továrně odvedli skvělou práci a dali mně a Lewisovi vůz, s nímž se cítíme mnohem lépe. Na takovém základu se dá stavět. Stále ale máme co dohánět, abychom se pohybovali zcela vpředu, ale i moje startovní pozice není k zahození. Je jasné, že mezi špičkovými týmy včetně nás, Ferrari, McLarenem a Aston Martinem to bude těsné. Je skvělé zajet perfektní kolo a získat desetinu nebo dvě a tím získat několik pozic na roštu. Tým od testů pracuje neuvěřitelně tvrdě na doladění a správném nastavení. V rychlosti na jedno kolo jsme udělali značný pokrok, doufám proto, že jsme neslevili v závodním tempu, ale to uvidíme zítra. Myslím, že nás čeká boj o stupně vítězů za Verstappenem.

Lewis Hamilton, 8. místo

Jako v posledních letech jsem se tu v kvalifikaci trápil. Vůz je přitom skvělý, ale až když jsem poněkud změnil přístup. Včera jsem se tak dobře necítil. Rozhodně jsem musel na kvalifikační kolo vynaložit mnohem víc sil, než jsem doufal, proto předpokládám, že se mi to zítra vyplatí. Myslím, že Georgeovo umístění podtrhuje současnou formu týmu. Naznačuje naši práci během zimy - je úžasné mít vůz, s nímž lze bojovat o nejvyšší mety. Znovu ve vás zažehne oheň. Za mě Bono i všichni ostatní dnes předvedl úžasný výkon.

Toto Wolff, generální ředitel

Včera byly naše výkony na jedno kolo o něco lepší. Ale záměrně jsme volili nastavení s ohledem na zítřejší závod, takže doufáme, že si v něm o něco polepšíme. Změny určitě byly důsledkem poklesu našeho výkonu. Na začátku kvalifikace jsem si dokonce říkal, jestli jsme neobětovali pro zítřek příliš mnoho, ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Russellova pozice je pro začátek slibná, ale pořád na pole-position ztrácíme tři desetiny. Za Verstappenem je několik týmů v těsných odstupech, proto pokud najdete i malá zlepšení, pak hrajete správnou hru. Proto doufám, že se zítra zlepšíme, ale pořád se s tímto vozem máme co učit.

Haas

Nico Hülkenberg, 10. místo

Na konci předešlé sezóny se mi ještě několikrát podařilo dostat se do Q3, také víme, že v kvalifikaci umíme být silní. V tomto směru se zdá, že neztrácíme, ale je třeba vyřešit dřívější problémy se závodním režimem. To bude v tomto roce nejspíš zásadní bod, na nějž jsme se v testech hodně zaměřili a změnili loňskou charakteristiku. Lepší se to, ale skutečným testem bude zítřek, abychom zjistili, zda to funguje i při závodě. Čeká nás hodně napětí.

Kevin Magnussen, 15. místo

Nemohu být spokojen, protože jsem nezajel žádné dobré kolo. Pozitivní je, že na voze je znát určitý pokrok, takže se na závod těším. Považuji závodní tempo za slušné, proto můžeme být konkurenceschopnější, v což doufám. Když to vyjde, bude naše situace odlišná od té loňské, kdy jsme jenom klesali a klesali. Upřímně, dnes jsem byl dost nervózní, o to víc se těším na sobotu.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Od třetího tréninku jsme se soustředili na náš výkon s malým množstvím paliva a poté jsme dospěli k názoru, že pokud odvedeme dobrou práci, můžeme se dostat do Q2. Povedlo se a jsem proto hodně šťastný. S Nicem v Q3 jsme měli - řekněme - klidnou mysl, protože nám bylo jasné, že zítra nebudeme závodit s Mercedesem ani McLarenem, takže jsme pro Nica vyšetřili jednu novou sadu, abychom měli větší šanci. Doufám, že se nám všechny poznatky z testů a včerejších jízd s plnou nádrží povede převést do praxe a zítra se pokusíme získat nějaké body.

Williams

Alex Albon, 13. místo

Předpokládal jsem, že budu patnáctý, takže moje umístění je mírnou odměnou za povedenou kvalifikaci. Na papíře jsou pocity smíšené, protože mám dojem, že za tak dobrou práci a maximálně vytěžený výkon z vozu bych mohl být i lepší, ale pořád v něm ještě máme nějakou rezervu, což není špatné. Dnes jsem byl nadšen, když jsem jel s malým množstvím paliva a cítil se v lehkém voze skvěle. Doufám, že se tomuto výkonu zítra přiblížím. Udělali jsme některá vylepšení jako ostatně každý, takže jsou do jisté míry relativní.

Logan Sargeant, 18. místo

První jízda byla výborná, druhá už skončila podstatně hůř. Poněkud mě mate rozdíl mezi chováním pneumatik v obou kolech, nezdálo se mi, že by bylo vše správně. Na druhé sadě jsem ztratil hodně přilnavosti v zadní části vozu. Je to zklamání, ale aspoň jsem cítil výkon vozu. Věděl jsem, že rozdíly budou těsné, což se potvrdilo. Nyní je obtížné odhadnout, jak si povedeme v závodním režimu, ale pocity mám dobré, takže doufám, že vše zítra bude mluvit v náš prospěch.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Střed pole je neuvěřitelně vyrovnaný a my dnes byli na jeho horší straně. Nicméně FW46 v tomto mixu má svůj nárok na konkurenceschopnost. Podmínky byly značně chladné a jak kvalifikace postupovala, museli jsme přizpůsobit naše nastavení. Nebylo dokonalé, ale vyvážení a práci s pneumatikami jsme zvládli - oba piloti měli své šance.

Bohužel Logan měl v posledním měřeném kole problém s nastavením brzd a to ho stálo rozhodující čas. Musíme to přes noc vyřešit, aby se podobná věc zítra neopakovala. Dnes jsme poprvé pořádně viděli relativní rychlost a na jejím základě obraz naší konkurenceschopnosti, přičemž stále nás provází spousta nejistot ohledně zítřejšího závodního tempa. Určitě do Grand Prix vstoupíme s důvěrou v oba piloty, že budou schopni bojovat s vozy kolem nich a dosáhnout pokroku.

Prohlášení dalších týmů bude doplňováno průběžně.