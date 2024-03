KVALIFIKACE: Verstappen uhájil vítězství, i když absolutně nejrychlejší nebyl

Trať oproti tréninku poněkud ochladla, navíc dalo vedení závodu jasně najevo, že bude podstatně přísněji posuzovat porušování traťových limitů. Týká se to především zatáčky 4.

Q1 - 18 minut

Kvalifikaci zahájily oba vozy Ferrari a Alpine - ovšem Gasly se stal první obětí zmíněných limitů - jeho výkon 1:32,434 mu byl odebrán. Prozatím se v čele ocitl Sainz jr. (1:31,208), na nějž Leclerc ztrácel 0,058 vt.

Ferrari si pospíšilo i s druhými pokusy a Sainz jr. se opět vrátil do čela (1:29,909). Na chvostu byli nadále Ocon s Gaslym, ale překvapivě se k nim blížil i Hamilton. Většina startovního pole si druhými pokusy vylepšila své časy, ale u pětky "sestupujících" ani to nestačilo. Zhou a Sargeant své pokusy zhatili jezdeckými chybami - Američan před zatáčkou 10 a Číňan v samotném závěru. Ještě před začátkem druhé části kvalifikace se objevila zpráva, že Russell je vyšetřován pro nedostatečnou rychlosta posléze bylo upřesněno, že incident bude posouzen až po skončení kvalifikace.

Do Q2 nepostoupili: Zhou, Bottas, Sargeant, Ocon, Gasly

Q2 - 15 minut

Do druhé části vyrazily Haasy následované McLareny a první čas stanovil Magnussen - 1:31,170, ale nebylo mu to nic platné, protože kvůli limitům v zatáčkách 5 a 7 se i tady škrtalo. Red Bully tentokrát jely na jistotu - Verstappen se dostal do čela výkonem 1:29,374 a ten považoval za dostatečný. U Péreze (1:29,932) už to tak jisté nebylo a Mexičan nakonec mohl být rád, že si Cunoda nebyl v posledním pokusu nezlepšil čas - jako jediný z dvanáctky jezdců. I tak ztrácel na Sergia 0,197 vt.

Tentokrát vévodil poli Leclerc, jemuž se povedlo vytáhnout skvělý výkon 1:29,165! Jak už bylo řečeno, Red Bully odpočívaly, ale Verstappen s ohledem na předchozí a budoucí události by tento čas nejspíš nepřekonal. Při porovnání sektorů bylo zřejmé, že Ferrari je rychlejší v zatáčkovitých úsecích, Red Bull dominoval na rovinkách.

Do Q3 nepostoupili: Cunoda, Stroll, Albon, Ricciardo, Magnussen

Q3 - 12 minut

Opět na trať vyrazili jako první piloti McLarenu, napětí v boxech málem vedlo ke kolizi Verstappena s Russellem, když se Brit málem vřítil Holanďanovi do cesty. Maxe to ovšem nijak nepoznamenalo - stanovil maximum 1:29,421 a na dohled se mu dostal pouze Leclerc (1:29,480). Z devítky pilotů se pod 1:30,0 dostali ještě Sainz jr., Russell a Norris. Russell si stěžoval na nějaké potíže v zatáčce 6, ale výsledný čas to nejspíš zásadně neovlivnilo.

Alonso si počkal na volnou trať a když se celá smečka chystala k druhým pokusům, zajel své jediné rychlé kolo. Těžko říci, zda vydělal či prodělal, protože prakticky všechny výsledky v závěru kvalifikace byly lepší - jedinou výjimkou byl Nico Hülkenberg, jenž časem 1:30,616 své maximum nepřekonal. Zajímavé také je, že Leclercův čas z Q2 se Verstappenovi zdolat nepodařilo, nicméně pole-position uhájil. Poslední měřený čas zajel Pérez, ale i přes vylepšení se opět ztrácí uprostřed TOP 10

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:29,179 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:29,407 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,485 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:29,507 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:29,537 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:29,542 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,614 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:29,683 9. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,710 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:30,502 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:30,129 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,200 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:30,221 14. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:30,278 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:30,529 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:30,756 17. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:30,757 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:30,770 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:30,793 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:30,948

