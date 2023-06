GP KANADY: Verstappenova nadvláda pokračuje, hrdinou dne Albon

Na rozdíl od předchozích dnů bylo nebe nad Montrealem sice sem tam zvrásněné nějakým tím mráčkem, ale predikce byla jasná - sucho, i když žádné vedro: 19°C si užívali diváci, trať byla o 14 stupňů teplejší. Po čtyřech trestech se startovní pole seřadilo na roštu ze tří čtvrtin na středně tvrdé směsi (Pirelli dovezlo pneumatiky v rozsahu C5-C3), pouze Gasly vsadil na nějměkčí a trojice Pérez, Magnussen a Bottas na nejtvrdší pneumatiky.

Alonso avizoval, že se pokusí na startu Verstappena překvapit, ale dopadlo to zcela opačně - vyšlápl si na něj Hamilton a před první zatáčkou byl druhý. A to měl Fernando co dělat, aby odrazil atak druhého Mercedesu. Španěl nebyl ve zcela dobrém rozpoložení a ve třetím kole si lízl pravým zadním kolem bariéru za čtvrtou zatáčkou. První vzrušení způsobil Logan Sargeant - opřel se o zeď ve stejném místě jako Alonso, ale povedlo se mu vůz dopravit do únikové zóny u zatáčky 6, takže virtuální safety car svítil nějakých 20 vteřin. Ve chvíli, kdy Verstappen hlásil do boxů, že možná trefil nějakého opeřence, stalo se ono 12. kolo osudným pro George Russella - Brit přejel příliš agresivně obrubník v zatáčce 8, což ho rozhodilo a za následující "devítkou" trefil pravým bokem naplno zeď. Záhy vyjel na trať Bernd Mayländer a začalo houfné přezouvání.

Do boxů ze špičky nezajeli pouze piloti Ferrari a Pérez, ale v uličce se děly věci. Mechanici Mercedesu vypustili přímo před Alonsa Hamiltonův vůz, vzápětí to samé předvedli McLaren's boys s Norrisem, jehož vyslání ohrozilo Albona. Oba případy se staly předmětem zájmu komisařů, ale že by Hamilton dostal trest, jaký v minulosti postihl mnoho jeho kolegů, asi nikdo nevěřil. Pochopitelně když po několika kolech bylo oznámeno, že Norris trestán nebude, bylo evidentní, že Mercedes opět vyvázne čistý jako lilie.

Alonso se "pomstil" tím nejlepším způsobem - Hamiltona dostihl a ve 21. kole se vrátil na druhé místo. Zatímco vedoucí Verstappen držel své soky v uctivé vzdálenosti kolem 4 vteřin a Ferrari na středně tvrdých neměli sílu se přiblížit, vřelo to ve středu pole. Záhy bylo jasné, že tým rudých ořů z Maranella vsadí na prodloužení stintu a pokusí se ušetřit jednu zastávku. Pit-stopy se pak hezky seřadily za sebou: Pérez stavěl poprvé v 38. kole, následoval Sainz jr. (39.), Leclerc (40.), druhé zastávky začal Hamilton (41.), poté Alonso (42.) a konečně Verstappen (43.). Zdálo se, že sedminásobný šampion potrápí Alonsa, když načal stahovat jeho náskok až na půldruhé vteřiny, ale Španěl potom zabral a Lewisovi se opět vzdálil. Ferrari neměly šanci ohrozit pódiové příčky, ale ani Verstappen s ohledem na provoz na trati nemohl zkusit zajet nejrychlejší kolo, tak to zbylo na Péreze - na začátku 69. kola zastavil, nazul si nejměkčí směs a v pohodě si připsal prémiový bod.

Na montrealské trati jsme byli svědky několika dramatických okamžiků, například trojice Ocon, Bottas a Magnussen byla vyšetřována kvůli změně v pořadí pod režimem SC, ale piloti ve spolupráci s týmy si dokázali mezi sebou pozice zase vrátit. Daleko záhadnější byla ve 39. kole penalizace Norrise z důvodu "nesportovního chování". Těžko říci, oč šlo, prohřešek nebyl nijak avizován, snad jenom padla zmínka, že Brit byl v režimu SC v jedné ze zatáček příliš pomalý... Lando bojoval až do samého konce a v závěru se připojil k dlouho bojující trojici Albon, Ocon a Bottas. Estebanův vůz nepůsobil vůbec dobrým dojmem, třepalo se mu zadní křídlo, na což Norris několikrát upozornil. Každopádně sveřepě se bránící Albon dokázal odrazit všechny útoky, zatímco Ocon nakonec bránil svou pozici před Norrisem - vlastně zbytečně. Značnou frustraci musel prožít veterán Bottas. Nejenže neuspěl při nájezdech na Ocona - v 62. kole ho zdolal Norris a na samé cílové čáře ještě navíc Stroll, jenž se ke skupině přidal pět kol před cílem. Šlo doslova o centimetry, protože rozdíl činil 0,030 vteřiny. Díky Norrisově penalizaci vydolovat Valtteri aspoň bodík.

Russell se dokázal s vozem po nárazu vrátit do závodu a i když popsal jeho jízdní vlastnosti jako poněkud ovlivněné ranou do zdi, propracoval se až na osmé místo za Albona. Ale i on si na něm vylámal zuby, navíc v 54. kole zpomalil a hlásil do boxů defekt levé přední brzdy - tím pro něj závod skončil. Dvacet kol předtím asisoval George u souboje Magnussen - de Vries, který skončil málem kolizí: oba piloti se dostali vedle sebe před zatáčkou 3, ovšem Nyck probrzdil a protože byl na vnitřku trati, vytáhl Kevina s sebou do únikové zóny. Oba zacouvali, byť velmi opatrně a po jisté době, zpátky do závodu a nadále sváděli souboj, který pro sebe rozhodl Magnussen. Pohříchu šlo o bitvu o poslední flíček ve startovním poli.

Kanada prokázala, že Red Bullu sice příliš nesedí, ale to nijak nezpomalilo dominantního pilota letošního ročníku. Mimochodem od 20. kola v GP USA v Miami absolvoval Holanďan všechna následující kola v dalších závodech na vedoucí pozici. Překvapil Williams, kde nejspíš úpravy splnily svůj účel, zklamal McLaren, jenž po nadějném začátku vypadl z TOP 10. Málokdo věří, že by za dva týdny na Red Bull Ringu došlo k nějaké zásadní změně.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:33.58,348 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 18 + 9,570 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 14,168 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 18,648 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 21,540 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 9 + 51,028 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 6 + 1.00,813 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 1:01,692 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 2 + 1:04,402 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1 + 1.:04,432 11. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1:05,101 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:05,249 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1.08,363 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:13,423 15. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 18. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 19. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team brzdy 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing nehoda Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:14,481

